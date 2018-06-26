Еле успели: пропавшую неделю назад в Тарту пожилую женщину нашли при помощи полицейской собаки в последний момент

Неделю назад в Тарту пропала пожилая женщина, которую в критическом состоянии удалось найти при помощи полицейской собаки.

”Женщину обнаружили лежащей в сене в деревне Ворбусе. Она живая, но в критическом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь”, — сказал представитель полиции Оттомар Вирк.

По его словам, поиски начались на прошлой неделе и были затруднены из-за того, что информации было очень мало. Были проверены все зацепки, но — ничего. В поисках участвовали и добровольцы, но также тщетно.

В итоге полиции удалось выйти на контакт с сыном женщины, который о матери знал мало, но все же сообщил название места, где она родилась, — деревня Ворбусе. По словам Вирка, пожилые люди в приступе помутнения рассудка могут отправиться в место, где родились и выросли: ”Мы отправились проверять эту информацию, и поскольку район поисков вновь оказался большим, но отдаленным от людей, то была привлечена ищейка. После некоторых поисков собака подала знак о том, что в сене что-то есть”. Женщина подавала признаки жизни, но находилась в критическом состоянии. ”Мы искренне надеемся, что попытки медиков принесут плоды и госпожа Ыйэсте скоро поправится”, — сказал страж порядка.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.