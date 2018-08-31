31.08.2018, 13:28

Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

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rus.delfi.ee
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Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО
Foto: Heikki Saukkomaa, AP/Scanpix

Согласно документам, на саммите в Хельсинки 21 марта в 1997 году президент России Борис Ельцин предлагал президенту США Биллу Клинтону заключить тайное соглашение, согласно которому НАТО не расшириться ни в одну страну бывшего СССР.

Позиция РФ была неизменна — НАТО сделает ошибку, если расширится на восток. Ельцин также упомянул, что альянс не должен перемещать атомное и обычное оружие на территорию новых стран-членов, которые граничат с Россией.

"Одна вещь, которая чрезвычайно важна: расширение не должно охватывать страны бывшего СССР. Я не могу подписать соглашение с подобным содержанием. Особенно Украина. Если вы из возьмете в компанию, то это создаст сложности для переговоров с ними по многим темам", — сказал президент РФ.

"Я понимаю сложность проблемы, но у нас нет никаких территориальных или гегемонистских требований к ним или к каким-либо другим странам. В отношении СНГ и стран Балтии мы следуем политике, основывающейся на обоюдном доверии. У нас со странами бывшего СССР есть много планов, которые основываются на доверии. И это доверие должно сохраниться. Наши отношения со странами СНГ и Балтии должны быть как у вас в НАТО", — добавил Ельцин.

Президент упомянул, что договоренность на эту тему между двумя странами может быть не в письменной, а в устной форме. Он назвал это "джентльменским соглашением": ни одна страна бывшего СССР не присоединиться к НАТО.

В ответ Клинтон сказал, что подобный шаг как раз приведет к появлению у стран Балтии и других стран страха, который Россия как раз пытается снизить и отрицает его обоснованность. Кроме того, подобная сделка нарушит программу НАТО по партнерству во имя мира и запугает маленькие страны, готовые партнерству и с НАТО, и с Россией.

На отказ со стороны Клинтона Ельцин предложил хотя бы договориться о том, что стран бывшего СССР не будет в первой волне расширения НАТО.

Президентская библиотека имени Билла Клинтона в четверг, 30 августа, опубликовала более тысячи документов, связанных с российско-американскими отношениями, в том числе стенограммы разговоров Клинтона с Борисом Ельциным, пишет DW.

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