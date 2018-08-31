Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

Позиция РФ была неизменна — НАТО сделает ошибку, если расширится на восток. Ельцин также упомянул, что альянс не должен перемещать атомное и обычное оружие на территорию новых стран-членов, которые граничат с Россией.

"Одна вещь, которая чрезвычайно важна: расширение не должно охватывать страны бывшего СССР. Я не могу подписать соглашение с подобным содержанием. Особенно Украина. Если вы из возьмете в компанию, то это создаст сложности для переговоров с ними по многим темам", — сказал президент РФ.

"Я понимаю сложность проблемы, но у нас нет никаких территориальных или гегемонистских требований к ним или к каким-либо другим странам. В отношении СНГ и стран Балтии мы следуем политике, основывающейся на обоюдном доверии. У нас со странами бывшего СССР есть много планов, которые основываются на доверии. И это доверие должно сохраниться. Наши отношения со странами СНГ и Балтии должны быть как у вас в НАТО", — добавил Ельцин.

Президент упомянул, что договоренность на эту тему между двумя странами может быть не в письменной, а в устной форме. Он назвал это "джентльменским соглашением": ни одна страна бывшего СССР не присоединиться к НАТО.