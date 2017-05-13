Экзамен в Гимназии Густава Адольфа был прерван из-за зажженных в честь дня рождения учителя бенгальских огней

Вчера утром пришлось прервать проходивший в помещениях Гимназии Густава Адольфа госэкзамен по математике, потому что сработала пожарная сигнализация. По сведениям Delfi, виной тому был день рождения, который в это же время отмечали в здании.

"Виновниками тревоги были ученики самой Гимназии Густава Адольфа, у которых в школе проходили уроки", — сказал читатель Delfi и уточнил, что в помещениях Гимназии Густава Адольфа сдавали экзамен абитуриенты Ваналиннаской гимназии для взрослых, а абитуриенты самой Гимназии Густава Адольфа сдавали свой экзамен в помещениях Таллиннской реальной школы.

"Было известно, что Ваналиннаская гимназия для взрослых находится в школе и сдает экзамен, но несмотря на это ученики 11 класса Гимназии Густава Адольфа решили отметить день рождения классного руководителя или учителя и зажечь бенгальские огни, которые и стали причиной пожарной тревоги. Школу эвакуировали, и позднее по возвращении в школу поступило сообщение, что экзамен отменен", — описал он произошедшее вчера как случай, когда ученики одной школы не считаются с учениками другой школы.

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Innove сообщило несчастным сдававшим экзамен, что новый экзамен состоится 29 мая. "Дали возможность позволить засчитать написанную за 40 минут первую половину экзамена и при желании сдать и вторую часть сразу сегодня", — добавил читатель Delfi и уточнил, что некоторые отдельные ученики продолжили экзамен сегодня, но большинство все-таки решило в пользу 29 мая.

Вчера в 10:44 в Гимназии Густава Адольфа сработала пожарная сигнализация. В это время там сдавали госэкзамен по математике учащиеся Ваналиннаской гимназии для взрослых. Людей эвакуировали, спасатели проверили здание, но пожара не обнаружили. Аннели Ааб из организующего госэкзамены целевого учреждения Innove, объясняя инцидент, сказала Delfi, что не помнит, чтобы что-то такое случалось когда-либо ранее.