"Экстраординарное событие". Врачи Ида-Таллиннской больницы рассказали о рождении четверняшек

Еще в конце июня в роддоме Восточно-Таллиннской центральной больницы радовались рождению тройни, что последний раз до этого случалось более четырех лет назад. Однако в июле произошло еще более редкое событие – на свет появились четверняшки, чего в Эстонии не случалось уже более пятидесяти лет.

Дата 9 июля 2017 гоа войдет в историю роддома Восточно-Таллиннской центральной больницы, сообщает больница в своем пресс-релизе. В этот день впервые за время работы роддома в нем родились четверняшки. Лооре, Луизе, Леэне и Лагле появились на свет благодаря кесареву сечению. Поскольку уже было заранее известно, что следует ожидать рождения четырех недоношенных детей, к родам подготовились максимально тщательно. В общей сложности в процессе было задействовано 19 работников больницы.

Множество вопросов

Вне всяких сомнений, рождение четверняшек является крайне редким явлением как в масштабе Эстонии, так и всего мира. Никто не знает точно, какова частота таких случаев, однако, согласно последним данным, рождение четверняшек происходит примерно в одном случае на 81 000 родов. Согласно данным, опубликованным в первой половине прошлого века в Британской энциклопедии, в зависимости от региона четверняшки рождаются примерно в одном случае из 1 000 000.

Гинеколог больницы Константин Ридный также подтверждает, что четырехплодная беременность является крайне редким явлением, поэтому для персонала больницы это было поначалу большим сюрпризом. ”Мы узнали, что речь идет о четырехплодной беременности, на 12-й неделе беременности, когда пациентка поступила для проведения ультразвукового исследования, проводимого во время 1-го триместра. Это, естественно, было огромным сюрпризом, однако такой случай одновременно стал для нас и сложной задачей, требующей решения”, — так описывает гинеколог первые эмоции. ”Разумеется, желанная беременность всегда является радостным и трогательным моментом, однако в подобном случае сразу же возникает и ряд важных вопросов”, — добавляет он.

Как наилучшим образом осуществлять наблюдение за развитием четверняшек? Когда и где был зарегистрирован последний описанный случай в мире? Случалось ли вообще подобное в Эстонии когда-либо раньше? Эти и многие другие вопросы требовали быстрых ответов.

Первой важной задачей, но одновременно также и вызовом, стало консультирование родителей. Любой семье хотелось бы, чтобы в результате беременности родился здоровый и доношенный ребенок. Однако, по словам доктора Ридного, при четырехплодной беременности такой вариант невозможен. ”Мы изучили опубликованную в мире литературу и узнали, что средняя продолжительность четырехплодной беременности к моменту родов составляет обычно 28–30 недель. В таких случаях родители должны знать и отдавать себе отчет в том, что в семье родится четыре недоношенных ребенка, которые еще в течение длительного времени должны будут нуждаться в повышенном внимании врачей и медсестер”, — поясняет д-р Ридный. Он подтверждает, что проводились консультации также и с зарубежными коллегами, у которых имеется больше опыта с четырехплодной беременностью, в результате чего был определен наилучший из возможных план наблюдения за пациенткой.

Тщательное планирование

После выработки плана наблюдения за пациенткой основным методом наблюдения за беременностью является проведение ультразвукового исследования, которое позволяет получить обзор того, насколько хорошо развиваются дети в утробе и каково состояние матки. Д-р Ридный объясняет, что наблюдение за четырехплодной беременностью всегда должен осуществлять опытный гинеколог, однако за последние 50 лет ни у кого в Эстонии не было такого опыта.

При многоплодной беременности, по словам врача, возрастает ряд связанных с беременностью рисков. ”Самопроизвольное прерывание беременности, преждевременные роды, преэклампсия и др. С учетом этих рисков и природы беременности, очень важное значение имеет внимательное наблюдение за беременностью на всем ее протяжении”.

Принимая во внимание все особенности четырехплодной беременности, обычные естественные роды нельзя считать реалистичным вариантом, о чем пациенток всегда информируют. Это значит, что все пациентки должны быть готовы к экстренному проведению кесарева сечения в случае начала родов или возникновения осложнений беременности. По сути это значит, что к родам нужно быть готовыми постоянно, поскольку события могут развиваться очень быстро и непредсказуемо.

Д-р Ридный также подтвердил, что для персонала больницы очень важной частью планирования родов было формирование большой команды. ”В итоге было решено, что в операции примут участие 2 гинеколога, 2 педиатра, анестезиолог, анестезиологическая медсестра, 4 неонатологических медсестры, операционная медсестра и другой персонал – в целом 19 человек. Данная команда должна была оставаться на связи и в пределах досягаемости круглосуточно, поскольку точное время начала родов спрогнозировать было невозможно”, — описывает ситуацию д-р Ридный. Хотя в масштабах Эстонии это было экстраординарным событием, сами роды прошли успешно, а команда специалистов прекрасно справилась со своей работой. Д-р Ридный подтверждает, что в таких случаях залогом успеха является именно командная работа, которая в данном случае была прекрасно организована.

"Рождение человека – процесс, который полон неожиданностей"

Роддом Центральной больницы начал работать уже в 1804 году и является старейшим роддомом в Эстонии. С 1952 года (когда он действовал под названием ”Таллиннская Республиканская больница”) здесь оказывали медицинскую помощь беременным и роженицам из групп риска, включая роды недоношенных детей и последующий уход за ними. Еще во второй половине прошлого века, когда Эстония была поделена на районы, нынешний роддом Центральной больницы выполнял обязательства по оказанию помощи пациенткам с более сложными случаями беременности.

Нынешний руководитель женской клиники д-р Леэ Таммемяэ, у которой за плечами уже 34 года работы в этом роддоме, подчеркивает, что тогда в больнице работали старшие врачи и консультанты, которые ежегодно посещали отделения родовспоможения в других районах с целью проведения обучения и проверок, а при необходимости также отправлялись на помощь в экстренных ситуациях. ”Я даже летала на вертолете и ездила в карете скорой помощи для оказания помощи роженицам в экстренных ситуациях”, — вспоминает д-р Таммемяэ.

”Начало жизни и рождение человека – это сложный процесс, который полон неожиданностей. Задача персонала роддома состоит в том, чтобы сделать рождение каждого ребенка по возможности безопасным, предугадать, какие могут возникнуть проблемы, а также быстро оказать необходимую и правильную помощь. Хочу сейчас поблагодарить работников нашей женской клиники и выразить им признательность за то, что они всегда прилагают максимум усилий для решения проблем при сложных случаях беременности и для оказания помощи нашим маленьким пациентам”, – говорит руководитель клиники д-р Леэ Таммемяэ.

Руководитель отделения неонатологии (или новорожденных) в рамках роддома д-р Пилле Андрессон подтверждает, что в распоряжении врачей находится современная медицинская аппаратура для проведения диагностики, наблюдения, а также лечения, чтобы они могли помогать даже самым маленьким и родившимся ранее срока детям. ”У нас имеется вся необходимая современная аппаратура, однако следует подчеркнуть, что от нее не будет пользы без опытных специалистов и хорошо скоординированной повседневной командной работы. Навыки не приходят сами, а лишь в результате длительного и постоянного обучения и практики”, – добавляет она. ”В дополнение к уже сказанному, с 2010 года в Восточно-Таллиннской центральной больнице работает единственный в Эстонии банк грудного молока, из которого родившиеся ранее положенного срока малыши могут получить грудное молоко уже в течение двух часов”, — добавляет Андрессон.

В роддоме Центральной больницы ежегодно рождается более 4000 детей, из них до 350 – недоношенных. Согласно международным рекомендациям, основанным на научных исследованиях, первичная адекватная стабилизация и лечение новорожденных должны обеспечиваться по возможности в том же месте, где состоялись роды. Восточно-Таллиннская центральная больница за последние 10 лет приложила много усилий для проведения интенсивной терапии новорожденных в роддоме. Это отразилось и на результатах – благодаря регионализации перинатальной помощи, технологическому развитию, а также опыту и сотрудничеству гинекологов, врачей отделения интенсивной терапии и педиатров, показатели ранней смертности новорожденных снизились примерно в 10 раз, что уже реально сопоставимо с показателями в странах Северной Европы.