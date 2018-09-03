03.09.2018, 14:53

Ekspress Grupp опять подверглась кибератаке, издания концерна были недоступны за границей

 (41)
дополнено в 15:25
rus.delfi.ee
EST 1
delfi logo, eesti päevaleht logo
delfi logo, eesti päevaleht logoFoto: Priit Simson

С четверга прошлой недели издания Ekspress Grupp подвергаются кибератакам, из-за которых издания концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht) невозможно читать за границей.

"Начиная с прошлого четверга на наши услуги происходили продолжающиеся от одного часа до двух атаки, и из-за вновь начавшейся атаки и в данный момент невозможно читать наши порталы в других странах, кроме Эстонии", — сказал ИТ-директор Ekspress Meedia Майт Тафенау. Позднее он сообщил, что ситуация стабилизировалась и услуги вновь доступны в мире.

В пятницу руководитель ИТ-операций Ekspress Digital Андрус Леэвик сказал, что атака произошла из всемирной сети зараженных компьютеров (англ. botnet) и арендованной виртуальной облачной услуги (VPS). Речь шла об атаке DoS.

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