Ekspress Grupp опять подверглась кибератаке, издания концерна были недоступны за границей

"Начиная с прошлого четверга на наши услуги происходили продолжающиеся от одного часа до двух атаки, и из-за вновь начавшейся атаки и в данный момент невозможно читать наши порталы в других странах, кроме Эстонии", — сказал ИТ-директор Ekspress Meedia Майт Тафенау. Позднее он сообщил, что ситуация стабилизировалась и услуги вновь доступны в мире.

В пятницу руководитель ИТ-операций Ekspress Digital Андрус Леэвик сказал, что атака произошла из всемирной сети зараженных компьютеров (англ. botnet) и арендованной виртуальной облачной услуги (VPS). Речь шла об атаке DoS.