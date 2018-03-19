Эксперты в студии DELFI о Путине: ”Он уже как поп-звезда, а не политик!”

Сегодня мы вновь пригласили в студию Delfi экспертов по российским делам, чтобы обсудить результаты выборов президента РФ и их возможное влияние на отношения между эстонскими властями и живущими в Эстонии российскими гражданами. Ведь большинство из них поддержали на выборах именно Владиимира Путина, а значит, им близка и его политика, которые не принимают официальные круги на Западе, в том числе и в нашей стране. Гости студии: политолог Пеэтер Тайм и научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стоическу.

Пеэтер Тайм убежден, что прошедшие 18 марта выборы президенты России являются ”нелигитимным актом узурпации власти”.

”Я глубоко убежден, что вчера был [произведен] акт узурпации власти. Со мной, конечно, многие могут спорить, но все признаки, которые вчера были видны, они на лицо. Потому что такая силовая поддержка была всему этому. Отвратительно было смотреть, как людей, как скот загоняли на избирательные участки”, — сказал Тайм.

Он также выразил недоумением тем, что при наличии столь внушительной поддержки в российском парламенте, Владимир Путин, тем не менее, зачем-то устраивает выборы, вместо того, чтобы сразу объявить себя ”царем или верховным национальным лидером”.

Калев Стоическу, в свою очередь, уверен, что отношения между Эстонией и Россией могут наладиться только в случае их потепления с Западом целиком. Но этого, особенно в свете инцидента с отравлением бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне, в ближайшее время ожидать не приходится.

Тем не менее, гости студии считают, что пропутинское большинство живущих в Эстонии российских граждан нельзя считать некой ”пятой колонной”. Однако выстраивать с ними диалог и учитывать их мнение все же необходимо — и это эстонские власти обязаны учитывать.