Эксперты назвали страны с наиболее высокой оргпреступностью. Каковы позиции Эстонии?

Преступные кланы наиболее активны в странах Центральной и Южной Америки. Среди стран, входивших в СССР, самые лучшие позиции у Эстонии, самые худшие — у Украины.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали в воскресенье, 26 ноября, рейтинг стран по уровню организованной преступности. Наиболее опасными в этом плане аналитики признали страны Центральной и Южной Америки, пишет DW.

Организованные преступные группировки Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Ямайки и Колумбии поставили эти страны на последние места в рейтинге. Так, занявшему последнее, 137-е место Сальвадору присвоены только 1,5 балла "безопасности" из семи возможных.



В Финляндии, Норвегии и Омане, занявших первые три места в рейтинге, уровень безопасности составляет, соответственно, 6,8, 6,6 и 6,6 балла. Это означает, что здесь организованная преступность практически никак не влияет на бизнес и политическую жизнь.



Германия заняла, по данным составителей рейтинга, 59-е место, Россия — 86-е. Среди стран, входивших в состав бывшего Советского Союза, самые хорошие показатели у Эстонии (10-я позиция), самые плохие — у Украины (113-я позиция).