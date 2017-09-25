Эксперты: Евросоюзу необходима единая архитектурная политика

Завершившаяся 21 сентября конференция на высшем уровне, проходившая в сотрудничестве Министерства культуры и Эстонского союза архитекторов, привела в Таллинн ведущих экспертов Европы в сфере формирования пространства, чтобы обсудить возможности формирования архитектурной политики, а также будущее нынешних государственных архитектурных политик, сообщает Минкульт.

На проходившей в рамках председательства Эстонии в Европейском союзе конференции архитектурных политик Европы говорили о последних тенденциях развития пространственного планирования и строительной культуры, о направлениях и историях успеха при реализации их в странах Европы.

Министр культуры Индрек Саар в своей речи, открывающей конференцию, сказал, что в свете глобальных вызовов нельзя забывать, что первичное влияние архитектуры выражается, прежде всего, на местном уровне.

"Видя, как архитекторы и дизайнеры многих государств работают плечом к плечу к биологами, географами, социологами, инженерами и учеными из других областей, нам необходимо более активно, чем раньше способствовать сотрудничеству между различными сферами экономики на местном и государственном уровне", — сказал Саар. "Поэтому недавно по инициативе Государственной канцелярии мы запустили проект экспертного совета по пространственному планированию, чтобы собрать воедино экспертные знания в области формирования пространства в Эстонии и повысить их качество, уровень информированности в вопросах пространственного планирования, а также улучшить надотраслевое сотрудничество как на местном, так и на государственном уровне".

Яак-Адам Лоовеэр, руководитель экспертной группы по формированию пространства, созданной при Государственной канцелярии, в своем докладе о будущем архитектурных политик Европы подчеркнул, что праздником урожая по результатам принимаемых ныне решений, мы сможем насладиться через сто лет.

"Формирование ценностей в области жилой среды и архитектуры похоже на выращивание дерева в лесу или накопление денег в банке. Сначала сажаешь дерево и ухаживаешь за ним, потому что если ты не будешь ухаживать, оно засохнет и погибнет. Поэтому мы постоянно должны заботиться о жилой среде, чтобы сознательно делать ее особенной и поддерживающей удовлетворение наших потребностей", — сказал Лоовеэр.

Создание экспертной группы по формированию пространства основано на программе действий Правительства Республики, которая предусматривает объединение общереспубликанских экспертных знаний в области планирования пространства для создания надминистерского экспертного совета в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов. В экспертную группу входят представители профессиональных объединений, университетов и министерств, ее деятельность была запущена в июле 2017 года на один год. Работу группы координирует Государственная канцелярия в сотрудничестве в Министерством культуры.