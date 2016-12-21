Несколько недель назад в академическом издании Королевского Объединенного института оборонных исследований вышла статья, в которой эксперты советуют странам Балтии забыть о подготовке к защите от России традиционными способами и готовиться к партизанской войне, пишет Eesti Päevaleht.

Политолог Лондонского университета Александр Ланожка и профессор Университета имени Джорджа Мейсона и Военной академии Вест-Поинт Майкл А. Ханзекер пишут, что расположение в прибалтийских странах контингента НАТО не даст особых преимуществ в случае возможного нападения со стороны России. Если бы восточный сосед пожелал, то быстро справился бы с союзниками и силами обороны стран Балтии, потому что в его силах воспрепятствовать стягиванию в регион дополнительных сил НАТО. Ученые советуют Эстонии, Латвии и Литве полностью перейти на стратегию партизанского противостояния, что сделало бы любую агрессию со стороны Москвы крайне дорогой и недейственной. Британский эксперт Александр Ланожка ответил на вопросы издания.

Вы нарисовали для стран Балтии довольно неутешительную картину. По сути вы утверждаете, что поскольку Россия в силах перекрыть доступ и действия, то принятые на саммите в Варшаве решения о размещении батальонов НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше были довольно бесполезны. Почему вы так считаете?

Я не считаю, что боевые группы размером с батальон были бы совсем бесполезны. Они могут играть существенную роль фитиля.

Говоря это, мы предполагаем, что, несмотря на символическое значение присутствия батальонов НАТО, принимая во внимание соотношение сил, им было бы очень трудно противостоять масштабной российской агрессии. Во-первых, для уничтожения боемашин и войск НАТО Россия могла бы использовать высокоточную атаку. Во-вторых, она могла бы воспользоваться морским и воздушным преимуществом в регионе. Присутствие боевых подразделений НАТО приветствуется и увеличивает чувство уверенности, но мы должны честно признать их способность участвовать в войне.

В качестве альтернативы, если НАТО существенно не усилит свое присутствие в регионе, вы предлагаете Прибалтийским странам начать готовиться к партизанской войне. Почему это по-вашему лучше?

Странам Балтии нежелательно вести войну на условиях России. С точки зрения конвенциональных сил вас сравнивать нельзя, и вы быстро проиграете. В одном из недавних анализов отмечалось, что даже у Польши возникнут трудности, если ей в одиночку придется бороться с российской агрессией.

Кроме того, исследования показали, что более слабые игроки могут бороться с более сильным государствами, если сыграют на своих сильных сторонах. Такие страны ведут, как правило, партизанские войны, которые основываются не столько на больших сражениях, сколько на саботаже, на тактике маленьких быстрых нападениях и осведомленности о местных условиях. В итоге оккупация становится очень дорогой и тяжелой.

Страны Балтии могли бы инвестировать в такие стратегии, чтобы внедрить т. н. тактику сдерживания воспрещением, что означает сдерживание всех попыток во стороны России, что бы она не предприняла.

Значит, Эстонии, Латвии и Литве неразумно инвертировать в сложные и дорогие системы обычного вооружения?

Противовоздушное вооружение по-прежнему полезно. Страны Балтии могут хотеть приобрести крылатые ракеты, но это может расцениваться как провокация, даже если базовая неуравновешенность сил останется на прежнем уровне.

Но да, покупать много тяжелого военного вооружения для прибалтийских стран — не лучший способ потратить деньги. Покупка вооружения в необходимых для изменения соотношения сил объемах обошлась бы в астрономическую сумму.

Как может повлиять возможное более тесное сотрудничество Трампа и Москвы на восточное крыло НАТО, безопасность стран Балтии?

Трудно сказать, будет ли Трампу сопутствовать успех в российских делах. Несомненно, США и России следует сотрудничать, так как у них много общих интересов, например, ограничение распространения ядерного оружия, Сирия и Китай. Но их сотрудничество не должно происходить за счет более маленьких и уязвимых государств.