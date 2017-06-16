Эксперты ЕС в Таллинне: образование должно лучше отвечать общеевропейским вызовам

Для того, чтобы отвечать на новые вызовы и развивать общеевропейские ценности, системы образования и сотрудничество в Европейском союзе должны стать более гибкими. К такому выводу пришли представители стран-членов ЕС на состоявшейся сегодня в Таллинне встрече высокого уровня, сообщает Министерство образования и науки.

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Мадиса Лепайыэ, руководившего встречей, вопрос об общих ценностях становится все более важным. ”Самые большие вызовы Европе на сегодняшний день, такие как миграционный кризис, популизм и радикализация, показывают, что мы должны делать акцент на содействии развития прав человека, демократии, свободы и других общих ценностей. Образование и обучение в течение всех жизни играют здесь центральную роль”, — сказал Лепайыэ.

Эксперты из разных стран обсудили вопрос о том, какой должна стать программа Erasmus+ после 2020 года и пришли к выводу, что работа Erasmus+ по поддержке образования, дополнительного обучения и работе с молодежью была успешной. В следующем периоде нужно сделать программу более гибкой и простой и обратить более пристальное внимание на развитие учебы в течение всей жизни. Следует также обеспечить, чтобы участвовать в программе могли и те, у кого раньше было меньше возможностей, например, небольшие и провинциальные школы, учащиеся с особыми образовательными потребностями, люди в сложном социально-экономическом положении.

Встреча группы высокопоставленных экспертов в сфере образования состоялась в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза.