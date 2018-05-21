Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара готова

Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара, которую провел институт судебной экспертизы, готова. Вероятно, в распоряжении Харьюского уездного суда она окажется уже на этой неделе.

Скорее всего, суд вынесет решение об объемах обнародования результатов и дальнейшем ходе процесса на заседании 6 июня. До этого времени защита сможет ознакомиться с документом, сообщает ERR.

Экспертная комиссия состояла из семи человек. Ранее лечащий врач Сависаара Пеэп Пыддер отмечал, что здоровье экс-мэра не позволяет ему участвовать в заседаниях. Согласно предыдущей экспертизе, Сависаара можно допрашивать в течение 45 минут-одного часа, после чего следует сделать паузу примерно в 30 минут.