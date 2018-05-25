25.05.2018, 13:01

Экспертиза постановила: здоровье позволяет Эдгару Сависаару выдержать суд

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Экспертиза постановила: здоровье позволяет Эдгару Сависаару выдержать суд
Rauno Volmar

Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара, которую провел институт судебной экспертизы, постановила, что Эдгар Сависаар может участвовать в судебных заседаниях.

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