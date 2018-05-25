Экспертиза постановила: здоровье позволяет Эдгару Сависаару выдержать суд

Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара, которую провел институт судебной экспертизы, постановила, что Эдгар Сависаар может участвовать в судебных заседаниях.
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В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.
ФОТО: Кальюлайд в шлеме и бронежилете посетила Донбасс. "Хотела увидеть происходящее своими глазами"
25.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Московский профессор Константин Сонин в статье, опубликованной «Eesti Päevaleht», утверждает, что профессиональной организацией Чемпионата мира по футболу Россия может исправить свою международную репутацию, испорченную в последние годы. Он даже делает оптимистический прогноз, что этот Чемпионат способен изменить Россию в направлении мировой открытости.
Улыбайтесь, вас не снимает скрытая камера. Что нужно знать о GDPR — новых правилах защиты данных
25.05.2018
25 мая в Европейском Союзе в силу вступает GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. Что теперь будет с фотографиями в общественных местах? С рекламными рассылками? Видеонаблюдением? Кредитными рейтингами? Латвийский Delfi коротко рассказывает о том, что GDPR значит для обычного человека.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше
25.05.2018
20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.
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Sekretär
ADVOKAADIBÜROO RASK (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 10.06.2018
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Müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 31.05.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ