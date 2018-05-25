25.05.2018, 13:01

Экспертиза постановила: здоровье позволяет Эдгару Сависаару участвовать в судебном процессе

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rus.delfi.ee
EST
Экспертиза постановила: здоровье позволяет Эдгару Сависаару участвовать в судебном процессе
Rauno Volmar

Согласно поступившему в суд в четверг заключению Эстонского института судмедэкспертизы, состояние здоровья бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара позволяет ему с определенными послаблениями участвовать в судебном процессе, сообщает ERR.

Поскольку экспертиза содержит персональные данные о состоянии здоровья Сависаара, в полном объеме ее, скорее всего, публиковать не будут. При этом не исключено, что очередная экспертиза поднимет новые вопросы об интерпретации приведенных в ней выводов.

Суд в четверг передал полученное экспертное заключение адвокатам Сависаара и ведущему дело госпрокурору Стевену-Христо Эвестусу.

Суд 5 июня оценит экспертизу состояния здоровья бывшего лидера центристов и примет решение о дальнейшей организации процесса.

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