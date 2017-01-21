Россия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс, собщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

В интервью изданию Латвийского института внешней политики "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017", эксперт напомнил о неофициальной встрече вице-премьера России Аркадия Дворковича в августе прошлого года с председателем Рижской думы Нилом Ушаковым ("Согласие"), а также тремя министрами, представляющими Союз "зеленых" и крестьян — министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, министром сообщения Улдисом Аугулисом и министром земледелия Янисом Дуклавсом.

Кудорс обратил внимание, что Дворковича поддерживает премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, Дворкович является доверенным лицом Медведева и символизирует новое поколение российской политической элиты.

Эта встреча выявила две тенденции, считает Кудорс. Первая — в Латвии продолжаются попытки внешнеполитической децентрализации. Хотя координирующая роль во внешней политике принадлежит Министерству иностранных дел, есть отдельные политики и политические силы, которые хотят налаживать межгосударственные отношения по своему усмотрению.

Вместе с тем Кудорс отметил, что такая тенденция характерна на только для Латвии, но подобная практика в отношении России неприемлема.

Вторая тенденция — визит Дворковича свидетельствует о том, что Россия пытается найти слабые места в единой внешней политике ЕС, чтобы снизить давление европейских санкций на Россию за ее агрессию на Украине. "Латвия, конечно, не задает тон в принятии внешнеполитических решений ЕС, но может повлиять на общий настрой в Брюсселе", — считает Кудорс.

"Если России удастся убедить все страны Балтии или хотя бы Латвию в том, что санкции следует отменить, это можно использовать, чтобы убедить и другие западные страны. До сих пор этого сделать не удалось, но аналогичное "прощупывание" Россия ведет и в других странах", — подытоживает Кудорс в своей публикации.