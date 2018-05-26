Эксперт — про лавину писем о личных данных: частные лица, игнорируйте! А вот предприятиям следует призадуматься

Специалист по защите личных данных Zone.ee и эксперт в сфере технологий Пеэтер Марвет прокомментировал ситуацию с лавиной писем о защите данных. По его словам, их можно игнорировать, и напрямую ничего делать не надо.

В последние дни люди получают от разных поставщиков услуг множество писем — как бумажных, так и электронных, извещающих о вступившем в силу Постановлении ЕС о защите личных данных. Адресатов призывают проверить и подтвердить свои личные данные.

По мнению Мартвета, отправка такого рода писем есть своего рода корпоративное сумасшествие. ”Множество предприятий, которые, видимо, особо не думали о том, соответствует ли закону производимая ими обработка данных, внезапно подумали, что, кажись, нет. И, мол, последние 10 лет мы что-то делали не так”, — поведал Марвет.

По словам эксперта, частным лицам при получении такого рода письма ничего не надо делать напрямую. Предприятия же должны подумать, как именно они обрабатывают личные данные. ”Постарайтесь понять, каковы личные данные, имеющиеся в вашем распоряжении, картографируйте их”, — дал совет Марвет. Данные следует собирать и обрабатывать при условии, что для этого имеются основания. Если это условие не выполняется, данные следует стереть или же спросить разрешение на их хранение.