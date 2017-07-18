Эксперт: последняя неделя июля обещает быть жаркой

Текущая дождливая и холодная неделя, к счастью, должна закончится прекрасной погодой. По словам старшего научного сотрудника Тартуского университета, на последней неделе июля нас ждет до 25 градусов тепла, при этом прогноз Эстонской государственной службы погоды не такой оптимистичный.

Если в воскресенье по всей Эстонии стояла хорошая погода, то в начале недели был дождь и сильный ветер. В течении недели погода постепенно изменится в лучшую сторону и конец июля обещает быть теплым.

Если последующие дни будут холодными и дождливыми, то первый солнечный день на этой неделе ожидает нас в пятницу. ”В пятницу погода составит от 20 до 22 градусов тепла: поскольку большую часть времени будет светить солнце и будет очень тепло,” — объясняет старший научный сотрудник факультета физики Тартуского университета Маарко Каасик.

В субботу будет немного прохладнее, от 17 до 20 градусов тепла, а также переменчивая облачность. ”По-видимому, в субботу местами пройдет еще один циклон, но так холодно, как сейчас, не будет. Возможно, что в Восточную Эстонию осадки не доберутся,” — заметил Каасик.

Начиная с воскресенья антициклон все больше усилится. На следующей неделе, по большей части, будет стоять сухая погода, температура составит от 20 до 25 градусов тепла.

”Кажется, что в воскресенье снова начнется хорошая погода. Днем будет светить солнце, температура достигнет 21 градуса тепла. Тепло перейдет и на новую неделю", — сказал Каасик и добавил, что на юго-востоке Эстонии будет, в принципе, теплее, а на западе Эстонии ветренее. Также на этой неделе на западе Эстонии будет большее количество осадков.

В соответствии с сегодняшним прогнозом сухая и теплая погода должна продержаться до конца июля. Поскольку погода изменчива, точно предсказать погоду больше чем на две недели вперед, по словам Каасика, очень затруднительно. Также достаточно сложно раньше времени предсказать погоду на август.

”Все-таки сегодняшнее изменение погоды летом схоже с последними двумя годами, но благодаря образовавшемуся в Восточной Европе стабильному антициклону во второй половине лета погода в основном изменится в лучшую сторону. По словам Маарко Каасика, на последней неделе июля теплее всего будет на материке, а в середине августа — на побережье.

На следующую неделю метеослужба prognoz.ee предсказывает дождь

Вторник, 18.07

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 4-9,на побережье порывы до 14 м/с, под грозовыми облаками ветер порывистый. Температура воздуха 15..20°C.

Среда, 19.07

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 3-10, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Четверг, 20.07

Ночью: Ясная или малоблачная погода, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Пятница, 21.07

Ночью: Ясная или малоблачная погода, без существенных осадков. Поворот ветра с запада на юго-восточное направление 1-7 м/с. Температура воздуха 5..12, на побережье островов до 15°C.

Днем: Облачность увеличится. На островах и юге Эстонии начнется дождь. Юго-восточный, восточный ветер усилится до 3-9, вблизи Рижского залива порывами 14 м/сна северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 17..22°C.