Эксперт по змеям: не надо запирать и прятать детей, а владелец пусть просто тщательно обыщет двор!

Владелец мини-зоопарка в Пярну Пеэтер Пыльдсам уверен, что пропавшая в деревне Ухти в Тартумаа змея с вероятностью в 99% находится где-то во дворе дома.

Также он сказал, что посмотрел фотографии и уверен, что речь идет не об удаве, а о тигровом питоне. ”Похоже, владелец не очень хорошо знает своих змей”, — сказал эксперт.

”Для паники нет причин. Не надо запирать и прятать детей”, — продолжил он. Мужчина уверен, что змея нашла себе хорошее убежище под террасой, лестницей или в кустах, где благодаря природному окрасу трудно заметить.

”Ему следует просто хорошо поискать!” — советует Пыльдсам, добавляя, что эта змея не ядовитая.