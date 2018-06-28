28.06.2018, 13:14

Эксперт по змеям: не надо запирать и прятать детей, а владелец пусть просто тщательно обыщет двор!

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rus.delfi.ee
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Эксперт по змеям: не надо запирать и прятать детей, а владелец пусть просто тщательно обыщет двор!
Põldsamile kuuluv püütonErakogu

Владелец мини-зоопарка в Пярну Пеэтер Пыльдсам уверен, что пропавшая в деревне Ухти в Тартумаа змея с вероятностью в 99% находится где-то во дворе дома.

Также он сказал, что посмотрел фотографии и уверен, что речь идет не об удаве, а о тигровом питоне. ”Похоже, владелец не очень хорошо знает своих змей”, — сказал эксперт.

”Для паники нет причин. Не надо запирать и прятать детей”, — продолжил он. Мужчина уверен, что змея нашла себе хорошее убежище под террасой, лестницей или в кустах, где благодаря природному окрасу трудно заметить.

”Ему следует просто хорошо поискать!” — советует Пыльдсам, добавляя, что эта змея не ядовитая.

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