Эксперт по российской политике: Путину скучно и он устал

Старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге и специалист по связанными с Россией вопросам международной преступности и проблемам Марк Галеотти сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что, несмотря ни на что, сомневается в наличии территориальных амбиций в отношении стран Балтии со стороны России и что сам Путин уже устал от президентства.



"Соглашусь с тем, что мы вступили в другую холодную войну и напряжение действительно большое. И не только в странах Балтии. Мы видим активизацию деятельности разведки и то, что Путин угрожает новыми баллистическими ракетами ”Сармат”, которые позволяют обходить противоракетные системы. Но я не думаю, что в последующие годы между западом и Россией разразится целенаправленное военное противостояние. Как и не думаю, что у России возникнут территориальные амбиции в Прибалтике или других странах НАТО”, — сказал Галеотти.

"Путин не ищет возможности отодвинуть границы своего государства, его цель — нейтрализовать западные страны. Запад для него означает угрозу. Хотя бы из-за ценностей, потому что мы постоянно поднимаем вопросы прав человека, демократии и свободы прессы в России. Они хочет, чтобы Россию признавали в качестве великой державы, как СССР. Но сейчас Россия — не влиятельное государство. У нее небольшая экономика, сравнимая с испанской. Нет особого перевеса мягкой силы. Ей нечего предложить внешнему миру”, — рассуждает эксперт.

”Сейчас мы наблюдаем за угасанием путинизма. Он может править еще максимально от двух от шести лет, но вряд ли дольше. […] Мне кажется, Путину скучно и он устал. Он больше не очень хочет быть президентом. Он даже особо не проводит предвыборной кампании и позволяет ”махине” сделать это самой. Скорее всего, Путин хочет передать свою власть лояльному приемнику, которого он сам выберет и который изменениями в конституции обеспечит ему защиту и привычный стиль жизни”.

”Думаю, Путин сделает то же самое, что и Ельцин. Он выберет кого-то, назначит премьер-министром, а сам уйдет в отставку, чтобы тот смог исполнять обязанности президента. Затем состоятся внеочередные президентские выборы и выиграет их премьер-министр, который к тому времени по сути уже будет исполнять обязанности президента. Скорее всего, это будет тот, о ком мы сейчас особо не слышим: например, кто-то из губернаторов”.

Рассуждая об отравлении Скрипаля, Галеотти сказал: ”По сути Россия показывает, что готова нарушить правила, если это ей выгодно. Это мы видели и в Крыму, и на Донбассе. Кроме того, это показывает, что внешней разведкой все больше занимается ФСБ. А это намного более агрессивная и жестокая организация, которой плевать на старые неписанные законы шпионажа. ФСБ — бывший работодатель Путина и пока будет находиться рядом с ним”.