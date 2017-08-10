Эксперт по климату — о лесных пожарах на юге Европы и дождях в Эстонии

В начале августа из-за антициклона "Люцифер" на юге и севере Европы свирепствовали лесные пожары. В это же время у нас было прохладно и дождливо: за первые дни августа выпала месячная норма осадков.

Главный специалист Агентства окружающей среды и специалист по климату Айн Каллис отметил, что жара на юге и дождь на севере между собой не связаны, но их объединяет погодные условия над Атлантическим океаном, а также атмосферное давление воздуха над Исландией и Азорскими островами.

"Если на юге Европы жаркое и сухое лето, то в этом нет ничего удивительного”, — отметил Каллис и указал, что этот климат субтропический. Нормально и то, что за таким сухим и жарким летом следует более влажная и дождливая зима. ”Мы также зависим от погодных условий извне, — сказал Каллис. — Наша погода зависит от того, куда направлены исландские циклоны”.

На погоду в Эстонии могут влиять и другие циклоны: так, приходящий из России антициклон может спасти нас от более влажной погоды. ”Если бы Россия заботилась о нашей погоде, то погода была бы очень хорошей”, — отметил Каллис. По его словам, летом часто бывают дожди. Сегодня же погода в разных уголках Эстонии весьма разнообразна: если в Таллинне количество осадков уже достигло нормы, то в Центральной Эстонии фермеры, выращивающие картофель, жалуются на маленькое количество осадков.

Также Каллис отметил, что людей беспокоит холод. В этом году зима и два первых месяца лета были особенно холодными. Однако есть вероятность, что лето припозднится и август и сентябрь будут теплыми. Тем не менее, даже краткосрочные прогнозы очень переменчивы, поэтому обещать тепло синоптик не берется, хотя и отмечает, что циклон с юга все же может принести его в ближайшие дни в Эстонию.

Иногда тропический воздух все же достигал Эстонии, но сейчас этого не произошло. Гроз также было немного, хотя для июля и августа это достаточно распространенное явление.

В последние два месяца лета температуры в Греции, Италии и Испании часто достигают максимума, поэтому, по словам специалиста, ничего необычного в нынешнем "Люцифере" нет.