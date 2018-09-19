Эксперт по финансам: PR-трюки Danske Bаnk, которые перекладывают вину на эстонцев



1. Danske Bank: самое важное, наверное, в том, что здесь ПРАВДА не является конечной целью, но все занимаются управлением своими интересами — банк, финансовые инспекции здесь и там. Эстонское государство, Дания и т. д.

2. Хороший пример, как Danske заявил, что отдаст 200 миллионов евро на благотворительность. Весьма маловероятно, что хотя бы часть их попадет в Эстонию, хотя в те годы Danske получил в Эстонии приличную прибыль. Это PR-шаг, чтобы казаться лучше в глазах датской общественности.

3. В то же время на уровне банковской группы Danske важно показать, что все происходило в Эстонии, а руководство об этом ничего не знало. Считаю, что и в Эстонии также это не по большей части не было злонамеренным, просто гнались за прибылью и недооценили риски.

4. То, что банк подал заявления в полицию на 8 сотрудников — это тоже шаг в направлении того, чтобы переложить вину на Эстонию. В случае достаточно крупных проблем нужно всегда найти виноватого в глазах общественности. (Отставка директора — в том же ключе).

5. То, что Финансовая инспекция не смогла защитить наш внутренний рынок, крайне плохо. Почему пресса это мало расследовала? Местный банковский рынок из-за этого серьезно пострадал, особенно в отношении нерезидентов.

6. в общем, пример плохого руководства, когда и в глобальном бизнесе нет нормального хоязина. Прибыль получают на местном рынке, выводят к себе, а когда реализуется риск, то вся вина ложится на Эстонию.

7. Играя в игры, следует понимать правила. Эта называется не «найдем злоумышленников» или «сделаем систему лучше», но идет борьба в направлении «кто будет виноват в глазах общественности».