Эксперт по экологической этике: смерть Норда показала, насколько мала поддержка зоопарка со стороны города

”Вызванные нарушением поведения, то есть психосоматические медицинские состояния у проживающих в искусственных условиях диких животных — очень серьезное явление. Лечение непростое, поскольку в отличие от, например, бактериальной инфекции или физического повреждения, выздоровление во многом зависит от психологического состояния животного. К сожалению, белым медведям, как правило, невозможно предложить эффективную психотерапию”.

Туровский пишет, что решение об эвтаназии на первый взгляд может показаться жестоким, но в ситуации, когда животное страдает, а методы лечения исчерпали себя, это было честно по отношению к медведю.

”Обычно у зоопарков три больших направления производства: научная деятельность, природная грамота и культурный или развлекательный аспект, при этом желательно именно в такой последовательности. Ясно, что Таллиннский зоопарк как на местном, так и международном уровне исполняет все более важную роль как в области защиты видов и восстановления находящихся под угрозой видов, так и в области природного образования. Во времена, когда естественные ареалы обитания постоянно уменьшаются, популяции диких животных в природе тоже постоянно уменьшаются и диким обитателям нашей планеты становится все труднее выжить в природе, то на учреждения, занимающиеся защитой природы и видов, оказывается все большее давление и им приходится прилагать все больше усилий”.