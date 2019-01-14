14.01.2019, 18:50

Эксперт по экологической этике: смерть Норда показала, насколько мала поддержка зоопарка со стороны города

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rus.delfi.ee
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Эксперт по экологической этике: смерть Норда показала, насколько мала поддержка зоопарка со стороны города
Foto: Tallinna loomaaed

8 января для многих (особенно для любителей животных) из-за новости об эвтаназии белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка выдался грустным днем, пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht эксперт по экологической этике Маттиас Туровский.

”Вызванные нарушением поведения, то есть психосоматические медицинские состояния у проживающих в искусственных условиях диких животных — очень серьезное явление. Лечение непростое, поскольку в отличие от, например, бактериальной инфекции или физического повреждения, выздоровление во многом зависит от психологического состояния животного. К сожалению, белым медведям, как правило, невозможно предложить эффективную психотерапию”.

Туровский пишет, что решение об эвтаназии на первый взгляд может показаться жестоким, но в ситуации, когда животное страдает, а методы лечения исчерпали себя, это было честно по отношению к медведю.

”Обычно у зоопарков три больших направления производства: научная деятельность, природная грамота и культурный или развлекательный аспект, при этом желательно именно в такой последовательности. Ясно, что Таллиннский зоопарк как на местном, так и международном уровне исполняет все более важную роль как в области защиты видов и восстановления находящихся под угрозой видов, так и в области природного образования. Во времена, когда естественные ареалы обитания постоянно уменьшаются, популяции диких животных в природе тоже постоянно уменьшаются и диким обитателям нашей планеты становится все труднее выжить в природе, то на учреждения, занимающиеся защитой природы и видов, оказывается все большее давление и им приходится прилагать все больше усилий”.

Эксперт отмечает, что зоопарк уже несколько десятилетий находится в юрисдикции города и зависит от бюджета городского департамента культуры. ”Принимая во внимания основные приоритеты деятельности зоопарка, которыми являются научная работа в сфере защиты видов и продвижение природного образования на местном и международном уровне, кажется не очень разумной ситуация, в которой учреждение, явно имеющие государственные и межгосударственные приоритеты, хотя бы частично не является бюджетным”.

”Самое малое, что государству следует сделать, — это выделить для Таллиннского зоопарка не зависящие от Таллиннского департамента культуры средства на достижение учреждением государственных и межгосударственных целей”.

По словам Туровского, содержать животных в искусственных условиях очень сложно, и следует исходить, прежде всего, из потребностей животных, а не возможностей учреждения. ”Благосостояние жителей зоопарка и людей, которые за ними ухаживают, то есть персонала зоопарка, таким образом является вопросом государственного приоритета, и по этой части нельзя столь легкомысленно делать компромиссы”.

”Их зарплаты маленькие, а ответственность огромна. Давайте передадим Нодру в его мир, в котором он сейчас находится, самые лучшие пожелания и выразим соболезнование всем работникам зоопарка в связи с потерей такого хорошего медведя. Давайте будем ратовать за то, чтобы финансирование зоопарка производилось, прежде всего, с учетом потребностей, а не возможностей. Необходимость в этом сегодня, на фоне беспрецедентного массового вымирания в результате человеческой деятельности, более выражена, чем когда-либо ранее”, — резюмирует эксперт.

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