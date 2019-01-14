Эксперт по экологической этике: смерть Норда показала, насколько мала поддержка зоопарка со стороны города

Эксперт отмечает, что зоопарк уже несколько десятилетий находится в юрисдикции города и зависит от бюджета городского департамента культуры. ”Принимая во внимания основные приоритеты деятельности зоопарка, которыми являются научная работа в сфере защиты видов и продвижение природного образования на местном и международном уровне, кажется не очень разумной ситуация, в которой учреждение, явно имеющие государственные и межгосударственные приоритеты, хотя бы частично не является бюджетным”.
”Самое малое, что государству следует сделать, — это выделить для Таллиннского зоопарка не зависящие от Таллиннского департамента культуры средства на достижение учреждением государственных и межгосударственных целей”.
По словам Туровского, содержать животных в искусственных условиях очень сложно, и следует исходить, прежде всего, из потребностей животных, а не возможностей учреждения. ”Благосостояние жителей зоопарка и людей, которые за ними ухаживают, то есть персонала зоопарка, таким образом является вопросом государственного приоритета, и по этой части нельзя столь легкомысленно делать компромиссы”.
”Их зарплаты маленькие, а ответственность огромна. Давайте передадим Нодру в его мир, в котором он сейчас находится, самые лучшие пожелания и выразим соболезнование всем работникам зоопарка в связи с потерей такого хорошего медведя. Давайте будем ратовать за то, чтобы финансирование зоопарка производилось, прежде всего, с учетом потребностей, а не возможностей. Необходимость в этом сегодня, на фоне беспрецедентного массового вымирания в результате человеческой деятельности, более выражена, чем когда-либо ранее”, — резюмирует эксперт.