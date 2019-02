Эксперт по безопасности. Чем зарабатывает на жизнь Тоомас Хендрик Ильвес

Темами его интервью, выступлений и статей были были, в основном, связаны с оборонной политикой, кибербезопасностью и Эстонией как э-государством.

Также Ильвес является членом консультативного совета Альянса за обеспечение демократии при Германском фонде Маршалла (German Marshall Fund’s Alliance for Securing Democracy) и членом консультативного совета Центра по технологическим и глобальным вопросам при Оксфордском университете (Oxford University Centre for Technology and Global Affairs).

Интервью Ильвеса был опубликованы в таких именитых изданиях, как The Washington Post, Euronews, Politico, Wall Street Journal, Sky News и Financial Times. Его статьи вышли, помимо прочего, в Politicos, EU Observeris и Berlin Policy Journalis.