Эксперт — об инциденте в небе над Москвой: это невероятно опасно! На реагирование — считанные секунды

Комментируя вчерашний инцидент в небе над Москвой, когда два самолета пролетели друг от друга на очень близком расстоянии, эксперт по аэротехнике Тоомас Уйбо сказал, что это невероятно опасно.

”Не зная точных подробностей того инцидента, в общем, можно сказать, что сближение двух самолетов в воздухе — невероятно опасно”, — поведал эксперт.

”Скорости очень высоки, на реагирование отведены считанные секунды”, — добавил Уйбо.

Также он добавил, что с каждым ЧП в воздухе или инцидентом авиация должна становиться безопаснее. Эксперт верит, что и расследование вчерашнего случая будет вкладом в безопасность.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метров.

Суперджет", летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах в воскресенье.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.

"Самолет "Суперджет", выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном — "Боингом", направлявшимся из Мурманска во "Внуково", — сказал источник.

По его информации, в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. "Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в "Шереметьево" и "Внуково". Посадки произошли благополучно, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.