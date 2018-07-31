31.07.2018, 19:15

Эксперт об авариях с летальным исходом: участникам дорожного движения в этом году повезло меньше, чем в прошлом

 (26)
rus.delfi.ee
EST 1
Edgar Savisaare kohtuprotsess Harju maakohtus
Indrek SirkFoto: Karli Saul

Специализирующийся на дорожном движении юрист Индрек Сирк, комментируя большое количество аварий с летальных исходом, сказал, что участникам дорожного движения в этом году повезло меньше, чем в прошлом.

”Мы привыкли считать трупы, но то, умрет человек или получит тяжелые травмы, очень часто является лишь делом случая. То есть это в определенном смысле лотерея. В этом году последствия просто случайно оказались более тяжелыми”, — сказал Сирк Delfi.

”Если мы посмотрим на количество пострадавших, общее число ДТП, то такого сильного роста, как в случае с погибшими, мы не увидим. Просто в этом году нашим участникам дорожного движения повезло меньше, чем в прошлом”, — сказал эксперт.

Сирк уверен, что исправлению ситуации на дорогах может помочь усиление надзора.

В этом году на дорогах страны погибло уже 48 человек. Это столько же, сколько за весь прошлый год. Завтра в полиции состоится кризисное собрание для обсуждения ситуации.

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