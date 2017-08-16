16.08.2017, 15:16

Эксперт о рекламе EKRE у школы Паалалинна: мягко говоря, безвкусно и некорректно


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Paalalinna kooli bussipeatus 16.08.2017
Paalalinna kooli bussipeatus 16.08.2017Foto: DELFI

Креативный директор рекламного агентства Rakett Аско Кюннап говорит, что размещенная перед пережившей стрельбу школой предвыборная реклама EKRE “Дадим огня” неуместна, но ничего противозаконного в ней нет.

”Мягко говоря, неуместная, да. Некорректная”, — сказал он и добавил, что, скорее всего, такой выбор не был сделан осознанно.

”Приобретенная рекламная площадь в общественном месте. Все в соответствии с законом, но просто безвкусно”, — прокомментировал эксперт. По его словам, слоган однозначно не говорит о том, что огонь означает именно стрельбу, но он понимает, почему это разозлило людей.

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