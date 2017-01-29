Эксперт о профтехобразовании: повода для сверхоптимистичных речей нет

Написать критическую статью в ”Учительскую газету” вице-президента Эстонской Ассоциации по крышам и фасадам Пеэтера Кярпа сподвигли, по его же словам, самовосхваляющие опусы его собственных коллег из области профессионально-технического образования.

По мнению Кярпа, ситуация в сфере профтехобразования приближается к катастрофической, поскольку во времена правления Яака Аавиксоо акцент был сделан на высшем образовании, в то время как реформа профтехобразования так и осталась незавершенной, пишет "Учительская газета". В результате вместо продуманных помещений за европейские деньги были понастроены огромные бетонные коробки без учета реальных потребностей училищ.

Во-вторых, государство не оплачивает покупку необходимых для учебы расходных материалов, и эти деньги нужно клянчить у спонсоров.

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В-третьих, как и 25 лет тому назад, две трети выпускников основных школы идет в гимназию продлевать свое детство и лишь одна треть поступает в училища. В Европе все наоборот — две трети как раз желает помимо образования приобрести еще и профессию.

В-четвертых, пишет Пеэтер Кярп, профильные предпринимательские союзы уже на протяжении десятилетий тратят много сил, денег и времени на привлечение в профтехучилища молодых людей, однако воз и ныне там.

Глава Союза кровельщиков и фасадчиков недоумевает, отчего так много восторга по поводу высокого рейтинга Эстонии в рейтинге PISA, если на самом деле выпускник гимназии не может со своим распрекрасным дипломом даже войти на рынок труда, а уже существующие на нем специалисты с высшим образованием работают секретаршами и руководителями проектов?!

Неужели мы дошли до жизни такой ”под мудрым и чутким” руководством со стороны Минобра и целевого фонда Innove, спрашивает автор весьма прямолинейной и гневной статьи.