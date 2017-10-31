Эксперт: если нападающий с ножом неадекватен, применение огнестрельного оружия объяснимо

Инструктор по стрельбе Тыну Ардик сказал, что для оценки действий полиции во время урегулирования инцидента на площади Вабадузе нужно больше информации, но использование огнестрельного оружия в отношении нападающего с представляющем угрозу оружием, то есть ножом, объяснимо.

”На самом деле возможностей не так много. До этого случаев использования против ножа огнестрельного оружия не было. В Эстонии на практике пользовались основывающемся на предыдущем опыте правиле смотреть на предмет, а не на то, что этим предметом можно сделать. То есть против ножа использовать огнестрельное оружие нельзя, поскольку это всего лишь нож. Но возможно ли ножом нанести опасные для жизни травмы? Безусловно, — рассуждает эксперт. — Огнестрельное оружие также является оружием, при помощи которого можно нанести опасные для жизни повреждения. Они оба являются опасными для жизни приспособлениями, просто огнестрельное оружие можно использовать дистанционно”.

”Если нападающий неадекватен, находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, то его болевой порог сильно ниже, чем у обычного человека. В такой ситуации применение огнестрельного оружия понятно. Поскольку нож можно использовать только вблизи, то можно было попытаться прострелить ноги, но это могло бы не увенчаться успехом. Кроме того, стрельбу по ногам тоже нельзя рассматривать как безопасное действие, поскольку в случае попадания в бедренную артерию смерть может наступить за полторы минуты”.

”Такой же фантастичной может оказаться идея пойти на нападающего с дубинкой. Это может сработать, а может и нет, и тогда для полиции будет уже поздно. Правильность действий чиновника на площади Вабадузе оценит комиссия”, — подытожил Адри.