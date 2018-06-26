26.06.2018, 15:08

Эксперт: 96% водителей на Ярвевана превышают скорость

 (8)
rus.delfi.ee
EST 2
Talvo Rüütelmaa
Talvo RüütelmaaFoto: Priit Simson

На прошлой неделе Eesti Ekspress следила за движением на перекрестке Хобуяама. Достаточно быстро стало ясно, что нарушения случаются через каждые семь секунд. На вопрос, как можно снизить количество нарушений в этом месте, ответил управляющий отделом организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.


По его словам, решение об организации движения было принято с учетом пешеходов, общественного транспорта, а также остальных участников движения — именно в таком порядке. Разные запреты на перекрестке введены для водителей для того, чтобы данный перекресток, на который приходится большая транспортная нагрузка, обеспечивал бы преимущество для трамваев и автобусов.

”Разрешение совершать левый поворот с улицы Лайкмаа на Нарвское шоссе означал бы отнятие зеленого света у пешеходов или общественного транспорта. Речь идет не только о времени, предусмотренного для езды, но и о необходимом ”защитном времени”, когда не может двигаться никто в целях обеспечения безопасности. Реальность же такова, что уже сегодня на этом перекрестке у пешеходов и общественного транспорта — минимальное количество зеленого”, — сказал Рюйтельмаа.

Кроме того, по его словам, примерно 96% водителей на Ярвевана превышают дозволенную скорость, и полосы для общественного транспорта перегружены автомобилями. ”Это, по нашему мнению, результат недостаточного надзора за общественным транспортом. Например, урожай алководителей на Яанипяев — 150 человек, 500 нарушений за час на перекрестке Хобуяама, или примерно 96% нарушений скорости на Ярвевана теэ”, — добавил Рюйтельмаа.

По его оценке, хорошим решением было бы введение электронного надзора за движением общественного транспорта, например, по части игнорирования запрещающих знаков или злоупотребления полосами для автобусов.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕООПРОС DELFI: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились

26.06.2018
После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков?
Подробнее

МИД РФ призвал мировое сообщество бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии

26.06.2018
Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллинн, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане.
Подробнее


"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: семейная поездка в Латвию включает в себя и посещение алкогольного магазина

26.06.2018
Разумеется, в преддверии Ивановой ночи продажа алкоголя на южной границе шла полным ходом. Неожиданностью стало то, что везти нагруженные алкоголем тележки родителям помогли несовершеннолетние дети, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Не попавшая в сборную Эстонии Кирпу намекнула на коррупцию в фехтовании

26.06.2018
Правление Фехтовального союща утвердило состав женской сборной Эстонии на июльский чемпионат мира в Китае. В команду включена чемпионка Европы Катрина Лехис, которая заменила Эрику Кирпу.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



СТУДИЯ DELFI | "Сборная России ничего нового не показала": обсуждаем результаты групп А и В

26.06.2018
С футбольным экспертом Андреем Степановым мы поговороли о причинах проигрыша сборной России (0:3) и неожиданной развязке в группе B. Также дали прогноз поединка Россия - Испания.
Подробнее

Читатель в замешательстве: почему Telia настаивает на использовании собственных роутеров — обманывает клиентов?

26.06.2018
К Delfi обратился клиент Telia Роман, который недоумевает, почему оператор связи не хочет использовать для подключения интернета уже имеющийся у клиента роутер. Мужчина считает, что Telia хочет нажиться на клиентах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ