Эксперт: 96% водителей на Ярвевана превышают скорость

На прошлой неделе Eesti Ekspress следила за движением на перекрестке Хобуяама. Достаточно быстро стало ясно, что нарушения случаются через каждые семь секунд. На вопрос, как можно снизить количество нарушений в этом месте, ответил управляющий отделом организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.



По его словам, решение об организации движения было принято с учетом пешеходов, общественного транспорта, а также остальных участников движения — именно в таком порядке. Разные запреты на перекрестке введены для водителей для того, чтобы данный перекресток, на который приходится большая транспортная нагрузка, обеспечивал бы преимущество для трамваев и автобусов.

”Разрешение совершать левый поворот с улицы Лайкмаа на Нарвское шоссе означал бы отнятие зеленого света у пешеходов или общественного транспорта. Речь идет не только о времени, предусмотренного для езды, но и о необходимом ”защитном времени”, когда не может двигаться никто в целях обеспечения безопасности. Реальность же такова, что уже сегодня на этом перекрестке у пешеходов и общественного транспорта — минимальное количество зеленого”, — сказал Рюйтельмаа.