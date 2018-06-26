26.06.2018, 15:08

Эксперт: 96% водителей на Ярвевана превышают скорость

 (10)
rus.delfi.ee
EST 10
Talvo Rüütelmaa
Talvo RüütelmaaFoto: Priit Simson

На прошлой неделе Eesti Ekspress следила за движением на перекрестке Хобуяама. Достаточно быстро стало ясно, что нарушения случаются через каждые семь секунд. На вопрос, как можно снизить количество нарушений в этом месте, ответил управляющий отделом организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.


По его словам, решение об организации движения было принято с учетом пешеходов, общественного транспорта, а также остальных участников движения — именно в таком порядке. Разные запреты на перекрестке введены для водителей для того, чтобы данный перекресток, на который приходится большая транспортная нагрузка, обеспечивал бы преимущество для трамваев и автобусов.

”Разрешение совершать левый поворот с улицы Лайкмаа на Нарвское шоссе означал бы отнятие зеленого света у пешеходов или общественного транспорта. Речь идет не только о времени, предусмотренного для езды, но и о необходимом ”защитном времени”, когда не может двигаться никто в целях обеспечения безопасности. Реальность же такова, что уже сегодня на этом перекрестке у пешеходов и общественного транспорта — минимальное количество зеленого”, — сказал Рюйтельмаа.

Кроме того, по его словам, примерно 96% водителей на Ярвевана превышают дозволенную скорость, и полосы для общественного транспорта перегружены автомобилями. ”Это, по нашему мнению, результат недостаточного надзора за общественным транспортом. Например, урожай алководителей на Яанипяев — 150 человек, 500 нарушений за час на перекрестке Хобуяама, или примерно 96% нарушений скорости на Ярвевана теэ”, — добавил Рюйтельмаа.

По его оценке, хорошим решением было бы введение электронного надзора за движением общественного транспорта, например, по части игнорирования запрещающих знаков или злоупотребления полосами для автобусов.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Приехавший в Нарву из России 32-летний Евгений не скрывает свой положительный ВИЧ-статус и рассказывает свою историю

26.06.2018
”Конечно, я не был готов услышать свой диагноз: ВИЧ-положительный. Был шок. Потом началась депрессия”, — рассказал изданию ”Виру Проспект” тридцатидвухлетний Евгений Анохин, проживающий в Нарве. — Через две недели, когда я перечитал всю возможную информацию о ВИЧ и СПИДе в интернете, я немного пришел в себя. А теперь, два года спустя, профессионально помогаю тем, кто оказался в подобной ситуации”.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕООПРОС DELFI: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились

26.06.2018
После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков?
Подробнее


-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО| Особенности стиля посольств РФ в соцсетях: кто не согласен с политикой Кремля — "фашисты" или "нацисты"

26.06.2018
Российские власти регулярно заявляют, что историю Второй мировой пытаются переписать. Чиновники называют "фашистами" или "нацистами" всех, кто не согласен с политикой Кремля. Последний пример — из Эстонии. Переписка консульских работников с местным активистов закончилась новым скандалом.
Подробнее

МИД РФ призвал мировое сообщество бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии

26.06.2018
Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллинн, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане.
Подробнее

"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: семейная поездка в Латвию включает в себя и посещение алкогольного магазина

26.06.2018
Разумеется, в преддверии Ивановой ночи продажа алкоголя на южной границе шла полным ходом. Неожиданностью стало то, что везти нагруженные алкоголем тележки родителям помогли несовершеннолетние дети, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Спасенные на Ярвевана теэ лебедята оправляются от пережитого

26.06.2018
Около двух недель назад на Ярвевана теэ были замечены лебедята, оставшиеся без родителей. Благодаря неравнодушным людям они были спасены и теперь отходят от пережитого под присмотром Союз защиты животных Эстонии.
Подробнее