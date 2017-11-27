Эксперименты над людьми: в Эстонии экстази и амфетамин разбавляют землей, порошком, чешуей и фентанилом

На основании экспертиз конфискованных полицией наркотических веществ можно сказать, что дилеры подходят к разбавлению наркотиков достаточно творчески и ”бодяжат” их как с безвредными, так и крайне опасными веществами, пишет Eesti Päevaleht.

”У нас есть примеры, когда в таблетке экстази хоть и содержится какое-то количество наркотического вещества, но с целью увеличения прибыли туда добавляют грунтовое наполнение, сахар, муку, земляную смесь, рыбную чешую или стиральный порошок. И это еще относительно безопасные варианты”, — говорит руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре и отмечает, что им известны случаи, когда, например, амфетамин смешивался с фентанилом.

"Накродилерам совершенно все равно, что они продают потребителям, но покупатели доверяют им на сто процентов”, — отмечает руководитель службы наркопреступлений и организованной преступности Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

”Это не какие-то лауреаты Нобелевской премии, которые изобретают что-то новое. Они просто смешивают случайные вещества и называют эту комбинацию ”брендом”. Сейчас жители Эстонии позволяют проводить над собой эксперименты и доверяют преступникам в надежде, что проглоченная таблетка им не навредит. Поскольку все это сделано крайне безалаберно, то настоящее действие вещества становится известно только после того, как опыт на человеке был поставлен”, — говорит Пикаро.