ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналист и два вегана в продуктовом. Стереотипы, правда и трупы

Какими продуктами веган заменяет мясо? С каким чувством он шагает вдоль мясного прилавка? Полна ли его тележка корнеплодов? Может ли веган лакомиться, и если да — то чем?

Для проведения журналистского эксперимента я нашла двух девушек, которые не едят мяса. Карина Тамм не боится критиковать мясоедов, Эпп Мария Лиллипуу напротив же относится к ним спокойно. Я сходила с ними в продуктовый магазин и посмотрела, что они покупают, а на что — даже не смотрят. Обе девушки предпочитают совершать покупки в Kristiine Prisma: там, по их словам, самый широкий выбор веганских товаров, пишет Eesti Ekspress.

”Молоко — это насилие”

Карина Тамм была вегератианкой на протяжении четырех лет, а последние полгода она веган. Прежде всего она отказалась от мяса и рыбы, потом — от молока, яиц и меда.

”Поначалу друзья не понимали, и я должна была им объяснять свое мировоззрение. Теперь же уже и знакомые, и знакомые знакомых спрашивают рецепты”.

В магазине, по сравнению с улицей, прохладно. Мы шагаем к отделу овощей и фруктов. Карина берет два яблока: ”Мне нравится”.

Сорт, который она выбрала — ”Голден” — в два раза дороже остальных. ”У меня нет проблем с деньгами, ценник меня не интересует”, — сообщает она.

Карина считает, что необходимо поддерживать эстонского производителя. Из трех сортов помидоров она выбирает местные, хотя испанские, например, гораздо дешевле.

При выборе товара важным фактором девушка также считает упаковку. Фрукты-овощи Карина складывает в авоську, которую всегда носит с собой. Пакеты в магазине она никогда не покупает.

”Это ненормально”, — хмурится она. ”Веганы не поддерживают пленочную и пластиковую упаковку”.

Далее Карина кладет на весы две связки бананов. ”Банан для вегана очень важен, его можно использовать в любом блюде”, — объясняет она.

Бананы — в тележке, направляемся к молочным товарам. Путь к нему пролегает через мясной и рыбный отделы. Карине этот маршрут не по душе: ”Трупы в ряд!”.

”Однажды я пошла к прилавку с веганскими товарами, но веганских сосисок там не было. Уже представила, куда их отнесли. Веганские сосиски были положены к трупам! Жутко было туда идти”, — признается девушка.

Близ молочного отдела находится и отдел с соевым молоком и овсяными напитками: апельсин и манго, шоколад и ягоды, ваниль… на любой вкус!

В начале бытности веганом Карине соевое молоко пришлось не по вкусу. ”Сейчас мое чувство настолько притупилось, что сойдет”.

Я поинтересовалась: почему коровье молоко — это плохо? Никто же в процессе его производства не погибает…

”Корова постоянно беременна, чтобы производить молоко для человека”, — объяснила Карина и добавила, что коровье молоко должны пить телята.

В этом магазине продается также и веганский майонез, однако его упаковка — из пластика. Карина повторяет, что веганы не поддерживают такую упаковку. Удивительно, но даже экотовары упакованы в пленку и пластик.

Далее по списку — хумус. ”Хумус — веганское божество. Он вкусен, полезен для здоровья, и его можно добавлять повсюду”.

Хумус лежит на полке с товарами для веганов. Близ алкогольного отдела. Там же — и веганские сыр, сосиски, соя, тофу. Карина кладет в тележку четыре баночки хумуса разных вкусов.

Следующая остановка — замороженные продукты. Карина мне показывает новинку — соевые наггетсы. По вкусу должны быть как обычные — куриные. И тофу можно сделать таким, словно это курица.

”Стать веганом было трудно: ты должен читать состав всех товаров”, — припоминает моя собеседница и добавляет, что даже если на товаре написало, якобы он веганский, в его состав может входить что-то животного производства.

По словам девушки, фабрика ”Калев” делает так, что изначально рекламирует товар как веганский, а со временем меняет рецепт.

Рядом — холодильник с мороженым. Карина показывает мне пять сортов веганского мороженого: „Choice” — с такой же сливочной структурой, как и оригинал!”.

Карина также поведала, что веганство не означает, что вся еда — безвкусна. Она открыла для себя так много новых возможностей, что готовка для нее — всегда весело. Если же надо по-быстрому перекусить, то существуют супчики быстрого приготовления, не содержащие ничего животного.

”Органическое не значит лучше”

Два с половиной года назад подруга показала Эпп Марии Лиллепуу пост в группе веганов в Facebook. Смотри, мол, какие странные. Эпп же нашла в этом зерно правды и со дня стала веганом. Девушка, по ее же словам, никому свои убеждения не навязывает.

”Я не давлю на друзей своим образом жизни, но показываю его красоту через пищу”, — рассуждает девушка.

Прежде всего в магазине мы пошли за квашеной капустой. Эпп берет килограмм и говорит, что будь у нее желание — сама квасила бы.

Далее идем за помидорами. В отличие от Карины, Эпп цена очень важна. И если эстонский товар стоит в три раза дороже, она выберет тот, что подешевле, пусть он и привозной.

”Я не считаю, что органическое означает лучшее”, — сказала девушка. Многие производители экотоваров используют не самые органические удобрения и опрыскивают растения химикатами.

Пытаюсь спровоцировать и спрашиваю, мол, не жалко ли убивать помидоры?

”Поскольку у растений отсутствует центральная нервная система, их нельзя сравнить с гибелью животных”, — ответила Эпп.

Взвешиваем паприку. Эпп достает самодельную авоську, куда и складывает ее.

Дальше — за майонезом. Эпп подчеркивает, что веганский майонез (на упаковке значится ”Вегетарийнский соус”) точь-в-точь как обычный. Ее не тревожит, что веганский майонез расположили близ того, что содержит яйцо.

”Скорее, это заставит обычного покупателя замечать веганские товары — авось купят”.

В целом же ее мясная продукция не тревожит, за одним исключением: ”От вида холодца у меня пропадает аппетит. Не самая экзотическая еда”.

Многих вещей, которые Эпп хотела бы купить, попросту нет. Ценник есть, а на полке — шаром покати. Спрос превышает предложение.

К молоку у Эпп особое отношение. ”Коровье мне никогда не нравилось, а вот по кефиру я скучаю”. Увы, веганский кефир еще не изобретен.

Эпп по незнанию ела веганский сыр, который, как оказалось, содержал коровье молоко. Потом у нее болел живот. ”Но я не верю, что что-нибудь случится, если вегану придется употреблять продукты животного происхождения”.

Эпп сама себя называет ”хреновым веганом”, так как с удовольствием уплетает сладости и еду быстрого приготовления.

Веганы могут есть соус сальсу, кетчуп, черный шолколад ”Лайма” (его рецепт никогда не менялся), различные конфеты. Эпп показывает мне картофельные чипсы Rainbow с морской солью — одни из немногих, подходящие веганам. Та же история и с попкорном: сортов много, но большинство содержит продукты животного происхождения.

Мы идем к витрине с экотоварами и глаза у Эпп засверкали: ”Овсяные отруби по вкусу — как свинина!”. Иногда Эпп чувствует, что из-за отказа от мяса у нее в организме возникает недостаток железа. Тогда она ест больше шпината.

Идем к кассе. Эпп говорит, что ходить в магазин теперь гораздо легче. В начале бытности веганом каждую упаковку приходилось читать-перечитывать, теперь же она смотрит лишь на состав сладостей. Жизнь прекрасна.