12.10.2018, 08:30

ЭКСПЕРИМЕНТ: У кого из эстонских политиков Twitter кишит фейковыми подписчиками? А сколько их у Трампа?

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Создание образа популярного и значимого человека в соцсетях — абсолютно нормальное явление в наши дни. Мы исследовали Twitter-аккаунты известных эстонских политиков на предмет лже-подписчиков. Также изучили и парочку зарубежных. Чьи аккаунты полны фейка?

Журналисты для анализа воспользовались алгоритмом Sparktoro, созданного для вычисления фейков. Аудит охватывает 2 000 подписчиков, выбранных случайным путем, и анализирует 25 факторов, на основании чего делается вывод: фолловер — неактивен и/или робот?

Результаты — ниже:

Пара иностранных политиков:

  • Даля Грибаускайте (259 218 подписчиков, 83,7% фейков)
  • Дональд Трамп (54 974 713 подписчиков, 61% фейков)
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

12.10.2018
К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время.
Подробнее

ЭКСПЕРИМЕНТ: У кого из эстонских политиков Twitter кишит фейковыми подписчиками? А сколько их у Трампа?

12.10.2018
Создание образа популярного и значимого человека в соцсетях — абсолютно нормальное явление в наши дни. Мы исследовали Twitter-аккаунты известных эстонских политиков на предмет лже-подписчиков. Также изучили и парочку зарубежных. Чьи аккаунты полны фейка?
Подробнее


Андрей Коробейник: Партия реформ готова стать "Единой Россией" для Эстонии

12.10.2018
В передаче "Интервью недели" на ETV+ бывший член Партии реформ Андрей Коробейник сравнил реформистов с "Единой Россией", сказав, что партия отошла от либеральных ценностей и занимается популизмом.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ │ Выбраны жемчужины эстонской архитектуры 2018 года

12.10.2018
Отмечающий свое 25-летие Департамент охраны памятников старины вручил премии лучшим деятелям защиты культурного наследия. Всего было вручено 29 наград в 11 категориях, сообщил портал ERR со ссылкой на kultuur.err.ee.
Подробнее

Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

11.10.2018
Ученики спецшкол. Что с ними происходит через год, пять, десять лет? Удалось ли им устроиться в жизни? Сколько человек оказалось в тюрьме, сколько — подсели на иглу? Издание Eesti Päevaleht попыталось ответить на эти вопросы.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
160,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
97,30 €

В час пик поезда забиты до отказа, но Elron бех помощи государства решить проблему не может

11.10.2018
Заполненный до отказа в часы пик и на выходных поезда Elron представляют проблему как для пассажиров, так и для самого предприятия. Однако Elron разводит руками и не предлагает решения, так как для дополнительной закупки поездов нет государственного постановления, хотя число пассажиров растет с каждым годом.
Подробнее


Источник сообщил об обнаружении неисправного клапана на упавшей ракете "Союз-ФГ"

12.10.2018
Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз-ФГ" после запуска с Байконура, сообщил "Интерфаксу" по телефону источник, знакомый с ходом расследования.
Подробнее

Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря

12.10.2018
Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря в связи с расследованием дела о хулиганстве после драки в кафе "Кофемания" на Никитском бульваре в Москве. Такое решение принял в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы.
Подробнее