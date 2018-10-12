12.10.2018, 08:30

ЭКСПЕРИМЕНТ: У кого из эстонских политиков Twitter кишит фейковыми подписчиками? А сколько их у Трампа?

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Создание образа популярного и значимого человека в соцсетях — абсолютно нормальное явление в наши дни. Мы исследовали Twitter-аккаунты известных эстонских политиков на предмет лже-подписчиков. Также изучили и парочку зарубежных. Чьи аккаунты полны фейка?

Журналисты для анализа воспользовались алгоритмом Sparktoro, созданного для вычисления фейков. Аудит охватывает 2 000 подписчиков, выбранных случайным путем, и анализирует 25 факторов, на основании чего делается вывод: фолловер — неактивен и/или робот?

Результаты — ниже:

Пара иностранных политиков:

  • Даля Грибаускайте (259 218 подписчиков, 83,7% фейков)
  • Дональд Трамп (54 974 713 подписчиков, 61% фейков)
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