ЭКСПЕРИМЕНТ: У кого из эстонских политиков Twitter кишит фейковыми подписчиками? А сколько их у Трампа?

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Valitsuse pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Создание образа популярного и значимого человека в соцсетях — абсолютно нормальное явление в наши дни. Мы исследовали Twitter-аккаунты известных эстонских политиков на предмет лже-подписчиков. Также изучили и парочку зарубежных. Чьи аккаунты полны фейка?