ЭКСПЕРИМЕНТ: Мы в будущем? Журналист Delfi неделю питалась только порошками, призванными полностью заменить обычную пищу



Да, это пока что, скажем прямо, преувеличение. Но рынок уже заполонили разного рода порошки, производители которых утверждают, что они содержат все необходимое для здорового и полноценного питания. Быстро, дешево, полезно — как-то так звучат рекламные слоганы. Также производители утверждают, что ничего не случится, если питаться исключительно ими.

Журналистка Delfi неделю питалась этой чудо-пищей. И как? Смотрите видео!