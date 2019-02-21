21.02.2019, 12:30
ЭКСПЕРИМЕНТ: Мы в будущем? Журналист Delfi неделю питалась только порошками, призванными полностью заменить обычную пищу
Беспилотные автомобили, компьютеры, говорящие человеческим языком — это уже не будущее, а вполне себе настоящее. И вот на подходе околофантастические времена, когда весь обед помещается… в одном маленькой таблеточке.
Да, это пока что, скажем прямо, преувеличение. Но рынок уже заполонили разного рода порошки, производители которых утверждают, что они содержат все необходимое для здорового и полноценного питания. Быстро, дешево, полезно — как-то так звучат рекламные слоганы. Также производители утверждают, что ничего не случится, если питаться исключительно ими.
Журналистка Delfi неделю питалась этой чудо-пищей. И как? Смотрите видео!