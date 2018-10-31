ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы(20)
Eesti Ekspress обнаружил в Таллинне множество мест, где могут действовать позволяющие прослушивать мобильные телефоны подозрительные "станции-призраки".
Eesti Ekspress обнаружил в Таллинне множество мест, где могут действовать позволяющие прослушивать мобильные телефоны подозрительные "станции-призраки".
Неделю назад, когда фотограф Ekspress Андрес Путтинг выходил из Рийгикогу — он там фотографировал Каю Каллас — и спускался с лестницы, телефон у него в кармане вдруг начал подавать сигнал тревоги. Специальный телефон со специальным программным обеспечением, которое ищет враждебные атаки, подал сигнал: Hostile service area, expect that any phone calls/SMS made in this area can be intercepted and recorded, you better leave this place now. (В вольном переводе: ты в зоне опасности, где твои звонки могут прослушивать, немедленно уходи отсюда). Если осмотреться, больше ничего особенного не бросалось в глаза, кроме того, что в здание как раз прибыла делегация комиссии по иностранным делам парламента Турции, которая фотографировалась в Белом зале Рийгикогу вместе с Эйки Нестором и другими.
Это была часть длившегося несколько недель эксперимента Ekspress, в котором они пытались выяснить, используют ли в Эстонии известную под названием IMSI-перехватчик (в оригинале IMSI-catcher, устройство, которое подает сигнал "я мобильная станция, присоединись ко мне", и находящиеся в радиусе его телефоны присоединяются) технологию слежки.
Путтинг в течение трех недель проехал сотни километров, главным образом, в Таллинне и ближайших окрестностях: поступит ли где-нибудь сигнал тревоги, что поблизости может действовать "станция-призрак". В одних и тех же местах приходилось бывать неоднократно.
Преимущественно ответом была тишина. Здание КаПо на Тоомпуйестеэ — ничего. Дом Стенбока — ничего. Аэропорт — все еще ничего. Десятки мест, но ничего. Фотограф также ходил к посольствам крупных государств — США, Китая, России. Тишина. У посольства США за Путтингом увязался один тип, который потихоньку прошел следом за журналистом через Таллинн до здания редакции. Вспоминается, что Postimees три года назад писал, как здешнее посольство использует частное охранное подразделение, которое следит (и кажется, что преследует тоже) за передвигающимися вокруг здания людьми. Похоже, что эта практика по-прежнему жива.
Наконец, из некоторых мест все-таки поступили сигналы тревоги. Один уже упомянутый был в Рийгикогу. Но интересно то, что несмотря на неоднократные походы туда, программа подала сигнал тревоги в Рийгикогу только один раз и именно тогда, когда приезжала турецкая делегация. Случайность? Возможно.
Другие места, где еще Ekspress получил сигнал тревоги: на перекрестке Вильяндиского шоссе и Валдеку теэ в Мяннику, в конце улицы Эдала в Пыхья-Таллинне, на Ярвевана теэ поблизости от перекрестка с Тартуским шоссе, в районе перекрестка Тартуское шоссе — улица Мазина — улица Ласнамяэ, поблизости от Нарвского шоссе, 13 (там находится редакция Ekspress), в Пирита на перекрестке Меривялья теэ и Айа теэ. За пределами Таллинна сигнал тревоги возник пару недель назад в Рапламаа поблизости от Алу.
Некоторые связи здесь сразу видны. В Мяннику находится полигон Сил обороны. В Рапламаа в Алу в момент, когда программа подала сигнал тревоги о фальшивой станции, как раз проходили учения Кайтселийта, и Ekspress сказали, что там также работает какая-то вышка Сил обороны. В конце улицы Эдала в Пыхья-Таллинне располагается закрытый комплекс зданий. Ни одной таблички и ни одного указания, но куча вышек и антенн, покрытый колючей проволокой забор и множество камер наблюдения. Как утверждается, это комплекс связан с правительственной связью, но когда Ekspress ездил туда, также было видно работников Центральной криминальной полиции, которые входили и выходили.
Остальные вызвавшие сигнал тревоги места имеют более спекулятивное происхождение. С Ярвевана теэ виден как Генеральный штаб Сил обороны, так и Таллиннская тюрьма. На перекрестке Тартуского шоссе и Ласнамяэ теэ находится здание суда и прокуратуры. Нарвское шоссе, 13 — Ekspress не может привести ни одной логической связи. В Пирита поблизости от перекрестка Айа теэ находится резиденция посла Турции.
Конечно, такое тестирование еще ничего не доказывает. Проведенные за границей эксперименты тоже признают, что на сто процентов ни в чем невозможно быть уверенными.
Современный воздух полон тысяч всевозможных и при этом совершенно легальных сигналов. В ходе тестирования Ekspress тоже свободно могли поучить ложные сигналы тревоги. Где-то кто-то настраивает мобильную вышку, делает какое-то обновление программного обеспечения, и обнаруживающая IMSI-перехватчик программа напрасно дает сигнал тревоги. Найденные поблизости от какого-нибудь объекта Сил обороны или хотя бы таинственного комплекса связи в Пыхья-Таллинне сигналы тревоги вообще могут быть не попытками прослушивания, а наоборот, какими-нибудь защитными сигналами.
Речь идет о секретной технологии, которую правительственные учреждения ревниво держат при себе. Точные ответы есть только у горстки людей. Ekspress спросил у КаПо и полиции, используют ли они технологии типа IMSI-перехватчика. В ответ получили: не можем сказать. Спросили у Сил обороны, что могут означать сигналы тревоги поблизости от их объектов. Ответ: не можем прокомментировать.
У КаПо и полиции также попросили комментарий обнаруженным Ekspress сигналам тревоги. КаПо сообщила: "Измерение радиосигналов и анализ результатов сложны, для правильного проведения требуют соответствующих специалистов и специально созданной для этого и дающей надежные результаты техники. Надежная техника недоступна по цене обычному гражданину. Мы советуем не слишком серьезно относиться к обнаруженным через случайные приложения для смарт-устройств гипотетическим отклонениям радиосигналов".
Полиция также посчитала, что обнаружение сигналов тревоги, скорее, работа Департамента технического надзора.
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