ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы

Неделю назад, когда фотограф Ekspress Андрес Путтинг выходил из Рийгикогу — он там фотографировал Каю Каллас — и спускался с лестницы, телефон у него в кармане вдруг начал подавать сигнал тревоги. Специальный телефон со специальным программным обеспечением, которое ищет враждебные атаки, подал сигнал: Hostile service area, expect that any phone calls/SMS made in this area can be intercepted and recorded, you better leave this place now. (В вольном переводе: ты в зоне опасности, где твои звонки могут прослушивать, немедленно уходи отсюда). Если осмотреться, больше ничего особенного не бросалось в глаза, кроме того, что в здание как раз прибыла делегация комиссии по иностранным делам парламента Турции, которая фотографировалась в Белом зале Рийгикогу вместе с Эйки Нестором и другими.

Это была часть длившегося несколько недель эксперимента Ekspress, в котором они пытались выяснить, используют ли в Эстонии известную под названием IMSI-перехватчик (в оригинале IMSI-catcher, устройство, которое подает сигнал "я мобильная станция, присоединись ко мне", и находящиеся в радиусе его телефоны присоединяются) технологию слежки.