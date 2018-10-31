ЭКСПЕРИМЕНТ: Мой телефон прослушивают? Где в Таллинне обнаружились подозрительные сигналы

Путтинг в течение трех недель проехал сотни километров, главным образом, в Таллинне и ближайших окрестностях: поступит ли где-нибудь сигнал тревоги, что поблизости может действовать "станция-призрак". В одних и тех же местах приходилось бывать неоднократно.

Преимущественно ответом была тишина. Здание КаПо на Тоомпуйестеэ — ничего. Дом Стенбока — ничего. Аэропорт — все еще ничего. Десятки мест, но ничего. Фотограф также ходил к посольствам крупных государств — США, Китая, России. Тишина. У посольства США за Путтингом увязался один тип, который потихоньку прошел следом за журналистом через Таллинн до здания редакции. Вспоминается, что Postimees три года назад писал, как здешнее посольство использует частное охранное подразделение, которое следит (и кажется, что преследует тоже) за передвигающимися вокруг здания людьми. Похоже, что эта практика по-прежнему жива.

Наконец, из некоторых мест все-таки поступили сигналы тревоги. Один уже упомянутый был в Рийгикогу. Но интересно то, что несмотря на неоднократные походы туда, программа подала сигнал тревоги в Рийгикогу только один раз и именно тогда, когда приезжала турецкая делегация. Случайность? Возможно.

Другие места, где еще Ekspress получил сигнал тревоги: на перекрестке Вильяндиского шоссе и Валдеку теэ в Мяннику, в конце улицы Эдала в Пыхья-Таллинне, на Ярвевана теэ поблизости от перекрестка с Тартуским шоссе, в районе перекрестка Тартуское шоссе — улица Мазина — улица Ласнамяэ, поблизости от Нарвского шоссе, 13 (там находится редакция Eks­press), в Пирита на перекрестке Меривялья теэ и Айа теэ. За пределами Таллинна сигнал тревоги возник пару недель назад в Рапламаа поблизости от Алу.

Некоторые связи здесь сразу видны. В Мяннику находится полигон Сил обороны. В Рапламаа в Алу в момент, когда программа подала сигнал тревоги о фальшивой станции, как раз проходили учения Кайтселийта, и Ekspress сказали, что там также работает какая-то вышка Сил обороны. В конце улицы Эдала в Пыхья-Таллинне располагается закрытый комплекс зданий. Ни одной таблички и ни одного указания, но куча вышек и антенн, покрытый колючей проволокой забор и множество камер наблюдения. Как утверждается, это комплекс связан с правительственной связью, но когда Ekspress ездил туда, также было видно работников Центральной криминальной полиции, которые входили и выходили.