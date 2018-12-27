27.12.2018, 07:00

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Вегетарианцев кормят лучше? Разбираем и пробуем сухие пайки эстонских призывников

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Александра Матвеева
Александра Матвеева
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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Вегетарианцев кормят лучше? Разбираем и пробуем сухие пайки эстонских призывников
Фото: коллаж, Ekspress Meedia

Никто не спорит, что армия — это, своего рода, испытание, а значит и баловать призывнков икрой никто не будет. Но все же, чем питаются солдаты в походах, и насколько отличается сухой паек для вегетарианца и мясоеда?

В наших руках оказалось три пайка — под номерами 3, 8 и 18. Паек под номером 18 предназначен для вегетарианцев, а вот особого меню для людей, не переносящих лактозу или глютен, не оказалось.

Средняя калорийность каждого пайка составляет примерно 3600-3900 ккал, большинство из которых составляют углеводы. Разумеется, калорийность обусловлена физическими нагрузками, солдатам приходится проходить до 40 км в полной экипировке. Вопреки домыслам, у солдат есть возможность подогреть еду, а пресной воды с собой целый бак.

Паек номер 3. Крекеры. Много крекеров.

Калорийность 3861 ккал, 101 г белков, 136 г жиров, 560 г углеводов.

Состав:

  • Бефстроганов с картофелем. Вполне съедобное блюдо, очень жидкое, напоминает скорее суп. Мясо чувствуется, но после такого ужина у вас вполне может прихватить живот.

  • Рис с курицей. Вкуснее первого варианта. К сожалению, очень много карри, в целом блюдо достаточно острое.

  • Мюсли с фруктами. Готовятся прямо в упаковке, нужно лишь добавить холодной воды. По словам знакомого солдата, одно из самых вкусных блюд.

  • Шесть пачек крекеров. 3 пачки соленых и 3 сладких. Разница незначительна. И одни, и другие не имеют четкого вкуса, весьма пресные.

  • Спортивный напиток с апельсиновым вкусом. На вкус неплохо, однако в составе я не нашла ничего, что делало бы его ”спортивным”. Сахар, сахар, сахар…

  • Горький шоколад. Очень вкусный.

  • Куриный паштет. Если не смотреть на состав, то вкусно. Правда, хлеба в пайке нет, а значит, намазывать паштет пришлось бы на крекеры.

  • Ириски. Жуются с огромным трудом, откусить кусочек — целый подвиг!

  • Коробок спичек, три дезинфицирующие салфетки, прозрачный пакет.

  • Четыре небольших пакетика сахара, кофе в пакете, сливки, соль, перец, пакет чая.

    • В целом. Удивило количество крекеров, лучше бы заменили их хлебом или овсянкой. В целом — обычное меню, но на вкус из всего понравились лишь паштет, шоколад и мюсли.

    Паек номер 8. Уже лучше!

    Калорийность 3875 ккал, 123 г белков, 146 г жиров, 572 г углеводов.

    Состав:

    • Соус из фарша с картофелем. На вид — ужасно, на вкус — вполне ничего. Опять же, есть вероятность, что после начнутся проблемы с желудком.

    • Тот же рис с курицей.

    • Паштет из печени. Вполне вкусный.

    • Хлеб. Я обожаю черный хлеб, но этот не понравился вовсе. Если намазать его паштетом, становится съедобно, но не более.

    • Шоколадные мюсли. Это просто божественно! Готова купить себе таких ящик, есть каждый день и перестать пролезать в дверь (в одной пачке более 600 ккал).

    • Молочный шоколад. По словам знакомого солдата, белый и молочный шоколад этой фирмы настолько всем полюбился, что стал даже своеобразной валютой.

    • Печенье. Абсолютно безвкусное.

    • Спортивный напиток со вкусом лимона.

    • Кофе, чай, три пачки сахара, две пачки сливок, две пачки соли, перец.

    • Коробок спичек, три дезинфицирующие салфетки, прозрачный пакет.

    В целом. Этот паек оказался вкуснее предыдущего и, как мне кажется, полезнее. Вместо бесконечных крекеров — хлеб.

    Паек номер 18. Версия для вегетарианцев. Вот это сюрприз!

    Калорийность 3656 ккал, 77 г белков, 129 г жиров, 529 г углеводов.

    Будучи непоколебимым мясоедом, к пайку для вегетарианцев я отнеслась как к неминуемому испытанию. На деле же все оказалось гораздо лучше.

    Состав:

    • Рис с овощами. Заливаешь водой — и вперед. Вполне съедобно, я бы даже сказала, что это вкусно.

      ТОП

    • Паста с грибами и сыром. Обманчивая штука. После консервов эта паста показалось мне просто божественной! Она действительно очень вкусная, но то ли мой желудок не привык к такой радости, то ли дело в пасте — на следующий день было не так здорово.

    • Смесь орехов и изюма.

    • Сушеные ягоды.

    • Овсяные хлопья.

    • Лесной орех в шоколаде.

    • Клубничный джем.

    • Хлеб.

    • Три пачки вегетарианской намазки. Вот тут я, действительно, готовилась к худшему. Но это божественно вкусно! Намазка из горчицы, соленого огурчика и овощей.

    • Апельсиновый энергетический напиток. Вкусно и бодрит.

    • Протеиновый порошок.

    • Мед, много сахара, соль.

    • Пакетик чая, пакетик кофе.

    • Сушеные ягоды, две мятные жвачки, карамельный мюсли-батончик.

    • Коробок спичек, три дезинфицирующие салфетки, прозрачный пакет.

    В целом. Я хочу так жить! Не считая сухих основных блюд (тут уж ничего не поделаешь), все очень вкусно и интересно. Тут и овсянка, и хлеб, и сухофрукты. На основной прием пищи рис и паста, на десерт мед, орешки, карамельный батончик. Этот паек не идет ни в какое сравнение с двумя предыдущими. Ссылаясь на знакомого солдата, тот был искренне разочарован тем, что в армии не сказал, что вегетарианец. Минус — маловато белка, даже несмотря на протеиновый порошок.

    Выводы:

    Жаловаться тут не на что, паек — еда для солдатов в дороге, а не подарок для гурманов. Тем не менее, удивило большое количество именно быстрых углеводов — крекеры, печенье. Абсолютно безвкусные и бесполезные продукты. Возможно ли так питаться? Короткое время — разумеется, но желудку с непривычки будет сложно. Паек для вегетарианцев и вкуснее, и разнообразнее, и полезнее.

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