ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Вегетарианцев кормят лучше? Разбираем и пробуем сухие пайки эстонских призывников

В наших руках оказалось три пайка — под номерами 3, 8 и 18. Паек под номером 18 предназначен для вегетарианцев, а вот особого меню для людей, не переносящих лактозу или глютен, не оказалось.

Средняя калорийность каждого пайка составляет примерно 3600-3900 ккал, большинство из которых составляют углеводы. Разумеется, калорийность обусловлена физическими нагрузками, солдатам приходится проходить до 40 км в полной экипировке. Вопреки домыслам, у солдат есть возможность подогреть еду, а пресной воды с собой целый бак.

Паек номер 3. Крекеры. Много крекеров.

Калорийность 3861 ккал, 101 г белков, 136 г жиров, 560 г углеводов.

Состав: