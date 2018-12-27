ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Вегетарианцев кормят лучше? Разбираем и пробуем сухие пайки эстонских призывников

Ириски. Жуются с огромным трудом, откусить кусочек — целый подвиг!
Коробок спичек, три дезинфицирующие салфетки, прозрачный пакет.
Четыре небольших пакетика сахара, кофе в пакете, сливки, соль, перец, пакет чая.
В целом. Удивило количество крекеров, лучше бы заменили их хлебом или овсянкой. В целом — обычное меню, но на вкус из всего понравились лишь паштет, шоколад и мюсли.
Паек номер 8. Уже лучше!
Калорийность 3875 ккал, 123 г белков, 146 г жиров, 572 г углеводов.
Состав:
Соус из фарша с картофелем. На вид — ужасно, на вкус — вполне ничего. Опять же, есть вероятность, что после начнутся проблемы с желудком.
Тот же рис с курицей.
Паштет из печени. Вполне вкусный.
Хлеб. Я обожаю черный хлеб, но этот не понравился вовсе. Если намазать его паштетом, становится съедобно, но не более.
Шоколадные мюсли. Это просто божественно! Готова купить себе таких ящик, есть каждый день и перестать пролезать в дверь (в одной пачке более 600 ккал).
Молочный шоколад. По словам знакомого солдата, белый и молочный шоколад этой фирмы настолько всем полюбился, что стал даже своеобразной валютой.
Печенье. Абсолютно безвкусное.
Спортивный напиток со вкусом лимона.
Кофе, чай, три пачки сахара, две пачки сливок, две пачки соли, перец.
Коробок спичек, три дезинфицирующие салфетки, прозрачный пакет.
В целом. Этот паек оказался вкуснее предыдущего и, как мне кажется, полезнее. Вместо бесконечных крекеров — хлеб.
Паек номер 18. Версия для вегетарианцев. Вот это сюрприз!
Калорийность 3656 ккал, 77 г белков, 129 г жиров, 529 г углеводов.
Будучи непоколебимым мясоедом, к пайку для вегетарианцев я отнеслась как к неминуемому испытанию. На деле же все оказалось гораздо лучше.
Состав:
Рис с овощами. Заливаешь водой — и вперед. Вполне съедобно, я бы даже сказала, что это вкусно.
Паста с грибами и сыром. Обманчивая штука. После консервов эта паста показалось мне просто божественной! Она действительно очень вкусная, но то ли мой желудок не привык к такой радости, то ли дело в пасте — на следующий день было не так здорово.
Смесь орехов и изюма.
Сушеные ягоды.
Овсяные хлопья.
Лесной орех в шоколаде.
Клубничный джем.
Хлеб.
Три пачки вегетарианской намазки. Вот тут я, действительно, готовилась к худшему. Но это божественно вкусно! Намазка из горчицы, соленого огурчика и овощей.
Апельсиновый энергетический напиток. Вкусно и бодрит.
Протеиновый порошок.
Мед, много сахара, соль.
Пакетик чая, пакетик кофе.
Сушеные ягоды, две мятные жвачки, карамельный мюсли-батончик.
Коробок спичек, три дезинфицирующие салфетки, прозрачный пакет.
В целом. Я хочу так жить! Не считая сухих основных блюд (тут уж ничего не поделаешь), все очень вкусно и интересно. Тут и овсянка, и хлеб, и сухофрукты. На основной прием пищи рис и паста, на десерт мед, орешки, карамельный батончик. Этот паек не идет ни в какое сравнение с двумя предыдущими. Ссылаясь на знакомого солдата, тот был искренне разочарован тем, что в армии не сказал, что вегетарианец. Минус — маловато белка, даже несмотря на протеиновый порошок.
Выводы:
Жаловаться тут не на что, паек — еда для солдатов в дороге, а не подарок для гурманов. Тем не менее, удивило большое количество именно быстрых углеводов — крекеры, печенье. Абсолютно безвкусные и бесполезные продукты. Возможно ли так питаться? Короткое время — разумеется, но желудку с непривычки будет сложно. Паек для вегетарианцев и вкуснее, и разнообразнее, и полезнее.