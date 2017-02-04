ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Какие магические услуги можно получить за 30 евро, и почему налоговики не интересуются гадалками

Гадалки и ворожеи не ушли в прошлое, более того, интернет дает им новые возможности. Delfi провел эксперимент и "исследование рынка", а также узнал, как к такому бизнесу относятся налоговики и защитники прав потребителя.

В наш ИТ-век логично стало искать в интернете даже гадалок. После запроса в Google выясняется, что немало предложений таких услуг можно найти на сайтах объявлений, как на популярном okidoki, так и на менее известных. Есть у практикующих в Эстонии гадалок свои сайты и страницы в Facebook.

Некоторые деятели занимаются только гаданиями, но больше ”специалистов широкого профиля” с большим спектром услуг, направленных на личную, психологическую и финансовую сферу. Помимо гаданий они предлагают традиционные привороты и отвороты, наведение и снятие порчи, диагностику болезней и поиск пропавших по фотографии, снятие родовых проклятий и венца безбрачия. Встречаются и более экзотические варианты, например: ”возврат счастья в семью за один сеанс” и ”отключение от энергетических вампиров”, проверка бизнес-партнеров и увеличение дохода в 3-4 раза.

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"Вангуют" в основном женщины. Они называют себя по-разному: ”ясновидящая”, ”предсказательница”, ”магистр магии”, ”ведьма”. Некоторые заявляют, что имеют дипломы или сертификаты о прохождении обучения и даже сами проводят курсы. Большинство предпочитает гадать на картах Таро, но есть и такие, кто использует обычные игральные карты, так называемые карты Ленорман или Карты ангелов и Таро Архангелов.

Все найденные в интернете гадалки ведут прием в Таллинне. По всей видимости, именно в столице услуги такого рода превратились в настоящий бизнес, а другие города пока отстают. К тому же, в небольших населенных пунктах, где все друг друга знают, сарафанное радио работает лучше любой рекламы, и у местных ворожей, вероятно, просто нет необходимости давать объявление.

Цены на гадание варьируются от нескольких десятков евро до нескольких сотен. Так, на okidoki гадалка ”с небольшим опытом” предлагает свои услуги за ”символическую благодарность” — всего за 10 евро. На этом же сайте в объявлении ”практикующей ведьмы” указана цена в 200 евро. Сумма может меняться в зависимости от сложности расклада, продолжительности сеанса или количества дополнительных вопросов клиента.

Примерно треть прилавков наших магазинов и киосков занимает периодика на русском языке: газеты, журналы, кроссворды. Большая часть развлекательных изданий выпущены в Латвии или России. В Эстонии же с годами становится все меньше местных русскоязычных газет, объявления гадалок в них встречаются, но даже не в каждом номере. Однако можно встретить объемные рекламные статьи целителей. Небогата на такие объявления даже газета "Референт", раньше славившаяся разнообразием предложений.

Эксперимент первый. На Таро как на кофейной гуще

Если у обычного человека возникнет непреодолимое желание узнать свое будущее, обратившись к гадалке, то где он будет ее искать? Скорее всего, тоже воспользуется интернетом. Так мы и поступили. Запрос в Google ”гадание Таллинн” дал в результате множество ссылок, одна из первых — добавленное на сайт okidoki всего пару месяцев назад объявление под заголовком ”Гадание на Таро”.

В объявлении говорится, что гадалка принимает в Ласнамяэ, как в рабочие дни, так и в выходные, возможно также гадание по Skype или Viber, сеанс длится час или чуть больше. Кроме того, сообщается, что у нее есть сертификат о прохождении обучения, и она даже проводит индивидуальное обучение гаданию на Таро. Имеются и ссылки на не слишком профессионально сделанный, но постоянно обновляющийся персональный сайт, а также на ее интервью трехлетней давности одному известному в Эстонии изданию. Ниже приводится список возможных раскладов на картах с ценами — от 30 до 50 евро.

Что ж, если уж обращаться, то к ”специалисту”. Звоним по указанному в объявлении телефону и договариваемся о сеансе. Гадалка сразу предлагает два времени "на завтрашний день", значит, в очередь клиенты все-таки не выстраиваются. Но обслуживание на уровне: после разговора приходит смс с датой, временем и адресом, а также ссылкой на сайт гадалки. Спасибо, с ним мы уже ознакомились.

В условленное время отправляемся на гадание. Ничем не примечательная пятиэтажка в спальном районе. Звонок в домофон — и посетителя без слов впускают. Поднимаемся, а дверь в квартиру уже открыта нараспашку. Стоящая в прихожей блондинка приглашает войти: ”Я всем дверь открываю”.

Первое, что бросается в глаза — висящая напротив входной двери икона. После обмена приветствиями хозяйка приглашает на кухню, где стоит большой стол, на нем горят белые свечи с орнаментом, стоит черная пирамидка и лежит колода карт Таро. Карты очень простые и далеко не новые.

Первым делом гадалка спрашивает, как клиентка нашла информацию о ней. Затем интересуется, приходилось ли бывать раньше у подобного рода специалистов. Поскольку никакой легенды для своего визита мы в данном случае придумывать не стали (для достоверности и органичности реакций), на все вопросы отвечаем честно. Оказывается, будто бы у тех, кто уже у кого-то был, ”энергетика открыта”, а с остальными надо действовать очень осторожно: ”Если вы вдруг почувствуете дискомфорт — физический или эмоциональный, скажите мне”.

Гадание на Таро. Иллюстративное фото Foto: Reuter / Scanpix

Дальше гадалка объясняет, что представляет собой выбранный нами для сеанса так называемый ”общий расклад” по всем сферам жизни, который стоит 30 евро, и для чего он нужен. Она признается, что работает уже почти девять лет, но все равно есть пара человек в год, которых она ”прочитать” не может, например, потому что человек очень закрыт или энергетически несовместим с гадалкой.

Интересно, что во время гадания можно делать заметки — на столе специально лежат бумага и ручка — и даже записывать на диктофон. Гадалка объясняет это тем, что после сеанса она ”чистый лист” и не может уже ответить ни на какие вопросы.

Начинается гадание. Женщина просит на некоторое время положить руки на стол ладонями вверх, не напрягаться и подумать о том, о чем или о ком хотелось бы знать: так якобы проще войти в энергетику. ”Не бойтесь, доверьтесь. Мы и к гинекологу первый раз когда-то приходим, и к стоматологу”, — шутит она.

В ходе сеанса гадалка периодически просит сдвинуть часть колоды левой рукой в ее сторону или выбрать карту. Рассказывая, что видит, она использует местоимения ”я”, ”мое”, ”мне”, но имеется в виду, что говорит при этом не о себе, а о том, кому гадает.

Сначала гадалка описывает состояние своего клиента в плане внешней и внутренней энергии, затем –настоящее и будущее в различных сферах жизни, таких как отношения, секс, здоровье, работа. Она называет и более или менее конкретное время, когда должны произойти те или иные события. Так, гадалка предрекла предложение о работе и увольнение этой зимой, недалекую поездку в ближайшие 2-3 месяца, смену места жительства весной-летом следующего года, отношения и беременность в 2018-2019 годах. Предложений о работе, как и увольнения, — не было, но все-таки еще один месяц зимы впереди; поездка была, но предсказание такой степени расплывчатости может ”сбыться” у кого угодно. А остальное проверить можно только со временем.

Где-то в середине сеанса наша предсказательница зевнула. "Это энергетическое", — оправдалась она.

Также гадалка порекомендовала в ближайшие 3-4 месяца сходить к гинекологу, проверить опорно-двигательную систему и следить за иммунитетом. Правда, сейчас это можно посоветовать каждой второй женщине, если не каждой первой, и попасть ”в точку”. Кроме того, она передала предупреждение от жившей в начале прошлого века родственницы, у которой умер ребенок. Среди родни корреспондента Delfi даже нашлась подходящая под описание женщина, но это неудивительно, учитывая, насколько высокой была детская смертность в то время.

При этом гадалка убеждена, что корреспондент Delfi под прикрытием пришел к ней, чтобы узнать именно о мужчинах, и просит назвать конкретные имена, чтобы сделать отдельный расклад на каждого из них. (Конечно, а о чем еще девушкам спрашивать у гадалок?) Стоит отметить, что о всех троих предложенных ей ”кандидатах” она говорила разные вещи, которые похожи на правду для одного мужчины, но как минимум частично не подходят для двух других. Попала пальцем в небо, угадала по реакции или действительно что-то увидела? Надо подчеркнуть, что никаких исходных данных о себе корреспондент ей не рассказывала, а на ее немногочисленные вопросы старалась отвечать как можно более расплывчато.

Закончив рассказ о последнем из названных мужчин, гадалка предупреждает, что отведенный для сеанса час прошел, и если есть еще вопросы, гадание будет стоить дороже. Пожалуй, хватит вопросов и ответов. На прощание гадалка советует сходить в церковь и поставить свечу за упокой умершего ребенка вышеупомянутой ”родственницы”. Насколько совместимы ее деятельность и вера в Бога, это, конечно, отдельный вопрос.

Гадание на Таро. Иллюстративное фото Panthermedia / Scanpix

”Ничего, предупрежден — значит, вооружен. Всего доброго!” — пожелала она, провожая. Выходя из квартиры, уже понимаешь, почему к ней ходят люди. Эффект, вероятно, схож с сеансом у психолога: гадание позволяет посмотреть на себя глазами другого человека и дает надежду на лучшее, пусть и весьма призрачную.

Безусловно, большая часть сказанного гадалкой подошла бы для многих людей (примерьте ”предсказания” на себя!). Ничего такого, что полностью противоречит реальной ситуации или никак не может произойти в будущем, ”предсказано” не было. Кроме того, гадалка умеет общаться с людьми и не лишена чувства юмора. Да и реклама, наверное, работает: через несколько дней после нашей встречи пришло смс-сообщение о том, что в декабре и январе предлагается гадание на весь предстоящий год.

Эксперимент второй. Астрология и матрас

Среди типовых ”панелек” столичного спального района стоит неформатный дом из серого кирпича. На первом этаже предлагают телекоммуникационные услуги, на последнем — исцеляют душу и тело. Спектр услуг ”оздоровительного центра” широк: можно, среди прочего, восстановить энергетику, получить экспресс-помощь по вопросам личных отношений или заказать Мандалу Души. Есть и вариант исцеления на расстоянии. Все легально: центр оформлен как юридическое лицо с 2015 года, налоги платятся, долгов перед государством нет. Адрес центра мы нашли в интернете, сайт целительницы привлек внимание описанием ее многочисленных талантов и многообещающей пестротой оформления.

Корреспондент Delfi посетил это заведение, чтобы ”найти причины проблем со здоровьем и возможные способы их решения”. Заранее была придумана легенда: постоянные боли в спине, головные боли, депрессия, упадок сил и ощущение бессмысленности бытия. Выбор пал именно на эти недуги по причине их широкой распространенности в обществе и актуальности. Ничем из вышеописанного автор на самом деле не страдает.

Первый шаг к решению ”проблем” заключался в заполнении ”Анкеты для подготовки к Терапии по восстановлению ”Разбитого Я”, которую прислали по электронной почте. Это было необходимо ”для наиболее благоприятного и эффективного результата”. Помимо формальных анкетных данных следовало указать и, например, прошлые и настоящие заболевания, информацию о частоте употребления алкоголя и кофеиносодержащих напитков, о состоянии матери при родах, перечислить сильные травмирующие ситуации, а также ожидания ”от данной церемонии”. Заполнили — отправили — получили приглашение на одночасовую консультацию. ”Консультацию” описывали как теоретическую беседу для решения какой-либо небольшой и нехронической проблемы. Стоимость — 30 евро.

Внизу — после телефонного звонка — корреспондента Delfi в образе искателя исцеления улыбаясь встретила женщина средних лет. Назовем ее Любовью. Она — целитель, биоэнергетик, массажист, психотерапевт, наставник, лайф-коуч, художник и предприниматель. Именно так обозначена ее сфера деятельности. Сразу с ее подачи переходим на ”ты” и поднимаемся по крутой винтовой лестнице наверх — в основанный ею центр целительства.

- Там тапочки есть — надевай.

В небольшой светлой комнате — все необходимое для практики: иконы, карты, свечи, специальная литература и прочие тематические вещи. Стена — в дипломах. В дальнем от двери углу — два стула и стол. Мы садимся за него, и корреспондент начинает жаловаться: ”Меня волнуют три вещи: боль в спине, головная боль и депрессия. Но с последним я уже смирилась, что ли… И я не вижу тому каких-то особых причин. Соответственно, я начала заниматься этими вопросами. Лечиться как-то…”

- И что ты сделала?

- Ну, я ходила к разным врачам. Вроде как все нормально. Говорят, что психосоматика.

Мы обсудили давность ”проблемы” и мои ”предыдущие попытки” от нее избавиться, например, изменение образа жизни и повышение физической нагрузки. Попытались выяснить, были ли в жизни на момент ее возникновения какие-либо перемены. Нет, все на ровном месте.

Одна из услуг - исцеление на расстоянии. Иллюстративное фото Foto: Ria Novosti / Scanpix

Оказалось, что, по словам целительницы, многие люди не понимают, чем она на самом деле занимается. Поэтому, дабы у меня не было ложных ожиданий, этот момент нуждался в пояснении.

- Мой подход — целостный. Из телевидения идет огромная пропаганда, что ”ты пришел к такому человеку, он тебе там все понаснимал, ты ушел и живешь счастливо”.

Любовь говорит, что ее практика целительства основана на личном жизненном опыте. По ее словам, с ”моими проблемами” она также сталкивалась неоднократно. И в определенный момент жизни пришло понимание, насколько важно уметь по-настоящему расслабляться: и физически, и духовно, и эмоционально. После Любовь поведала историю из своей жизни, как она научилась этому, и что это дало в итоге. Результат оказался, по ее словам, положительным. ”Я на своей шкуре испытала тот ущерб, который человек может нанести себе и другим”.

По большей части слушает и не перебиваем, только временами поддакиваем и киваем.

Анкета, которую следует заполнить перед визитом, нужна, ”чтобы не эксплуатировать лишний раз канал ясновидения”, объясняет Любовь. А для помощи на сеансах используются методы и знания из астрологии и психосоматики. ”Я не заморачиваюсь на чем-то суперсверхъестественном: на проклятьях, которые на нас наслали, на сглазах… Как бы человеку ни казалось, что с ним поступили несправедливо, он проходит свой путь. Нравится ему — не нравится — это другой вопрос”, — полагает целительница. У многих, рассказывает мне Любовь, есть такая ”тема”: прийти к ней с мыслью, что она ”снимает болезни”. ”Нет! Потому эта болезнь у тебя и есть: что-то ты чего-то не понимаешь!” — уверена она.

Далее мы обсудили ”мою профессию”: по легенде — переводчик. Оказалось, что, с точки зрения астрологии, она мне очень подходит. Это выяснилось на основании моего знака Зодиака и ”других нюансов”. Оказалось также, что моему знаку Зодиака весьма свойственны, помимо прочих, и болезни спины (а кому они в наш сидячий век не свойственны?).

Любовь продолжила рассказывать истории из своей жизни и делиться выводами, которые она сделала из различных жизненных ситуаций, проводя таким образом параллели с моей ”проблемой”. Поделилась и таким соображением: наши страхи, тревоги, переживания, душевные боли имеют и ”соответствующее физическое обличие” в виде телесных недугов. Оказалось, что боли в верхней части спины говорят ”о неуверенности, эмоциональный нестабильности, <…> поиске повода не делать какую-то работу…” — зачитывает Любовь из книги, к которой она часто обращается в своей практике.

Что же с ”этим всем” делать? Ответ она предложила из той же книге: ”…не пытайся быть опорой всему человечеству. Ты должен осознать, что люди имеют право мыслить не так, как ты, и делать не то, чего ты от них ожидаешь”.

За треугольным окном — мерзкое межсезонье с его моросью и голыми тополями. А тут — на столе горит свеча, в вазе лежат сладости. Полумагическая атмосфера помещения, плетеные мандалы на стене и множество дипломов у рабочего стола должны вселить надежду на возможное исцеление.

Целительница предлагает "Оздоровление ауры и чакр" Foto: Panther Media

Разговор об астрологии и влиянии планет плавно перетек в более физиологическое русло. Любовь, припомнив еще одну историю из своей жизни, поведала, что причиной болей могут быть неправильные подушка и матрас, на которых человек спит.

- А давно у тебя депрессия началась?

- Лет в 20, наверное, — отвечаю по легенде.

- А в чем выражается это состояние?

- И в физиологических аспектах: отсутствие аппетита, нарушения сна, и в подавленном состоянии, апатии, отсутствии энергии, ощущении пустоты… (перечисляем по списку — прим. ред.)

- Тоже без явных внешних причин?

- В том-то и дело.

Любовь рассказала мне ”о частых — не медицинских — причинах возникновения депрессий”, которые связаны, по ее словам, и с сознанием, и с подсознанием, а также такими понятиями как ”эго” и ”дух”, а также взаимодействием этих понятий. Она высказала предположение, что может негативно воздействовать и эстонский климат с нашей сыростью и отсутствием солнца.

- Мне надо отказаться от принятия антидепрессантов? — спрашиваем прямо.

- Любой антидепрессант не стимулирует, а замещает выработку серотонина в организме. Интуитивно мне кажется, что у тебя было какое-то очень глубокое разочарование. И это был вялотекущий процесс, который просто в определенный момент ”выстрелил”. Вот и все.

В конце сеанса получаем приглашение посетить центр еще раз. ”Для восстановления энергетики”. Во время этой процедуры, по словам целительницы, она могла бы лучше увидеть, что с клиентом происходит. Но сколько бы дипломов не висело в магический конторе, депрессию точно нельзя вылечить походами к знахарям.

Жалобная книга для привороженных

Допустим, вы сходили на прием, но остались недовольны эффектом оплаченных магических услуг. Что делать?

Мы задали этот вопрос Департаменту защиты прав потребителя. По словам пресс-секретаря ведомства Ханны Турецки, такого рода жалобы — вне компетенции департамента.

Например, гадание обошлось нам в 30 евро, платили наличными, чека вам, естественно, никакого не дали.

Оказалось, что налоговики не обращают особого внимания на специалистов такого рода. ”Что касается компетенции надзора Налогово-таможенного департамента, то здесь действуют те же налоговые правила, что и для других сфер в соответствии с формой предпринимательства (FIE, OÜ и т.п.). Проверки в этой сфере у нас не были отдельно в фокусе, поскольку она никак особенно не выделяется”, — лаконично ответила на наши вопросы пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ.

Мировая практика последних лет знает кейсы, когда клиенты, чьи ожидания были обмануты, подавали в суд на гадалок. В Эстонии таких прецедентов пока не было.