04.08.2018, 10:45

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску

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Это прибыльнее, чем сбор тары?
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Ян Хенрик Пярник
Видео: Ян Хенрик Пярник
EST 9

Прошла ровно неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения…

В четверг, второго августа, в День ВДВ, она не купалась в фонтане, не рвала тельнягу на груди и даже не била бутылки водки о голову (алкоголь нынче подорожал, но голова — еще дороже).

Она вообразила себя уличным музыкантом и, спустившись в подземный переход, что возле Каубамая, попыталась, как сейчас модно говорить, похайпить. А заодно и слегка поправить свое финансовое положение. И, надо сказать, не совсем тщетно. В течение часа она играла на варгане, точнее, на двух, и производила телодвижения в такт издаваемым экзотическим звукам. И вышло, как минимум, забавно.

Благодарное ли это дело? Прибыльнее ли это, чем сбор тары? Может быть, хоть на этот раз ее побили конкуренты?

Смотрите видеоэксперимент Delfi!

По данным Википедии, варган — музыкальный инструмент, щипковый язычковый идиофон. При игре варган прижимают к зубам или к губам, ротовая полость служит резонатором. Изменение артикуляции рта и дыхания даёт возможность менять тембр инструмента. Кроме того, новые оттенки в звучание вносят изменения положения диафрагмы, многочисленные глоточные, гортанные, языковые, губные и другие способы звукоизвлечения. Обычно делается из металла, дерева или кости.

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