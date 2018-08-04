ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску

Прошла ровно неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения…

В четверг, второго августа, в День ВДВ, она не купалась в фонтане, не рвала тельнягу на груди и даже не била бутылки водки о голову (алкоголь нынче подорожал, но голова — еще дороже).

Она вообразила себя уличным музыкантом и, спустившись в подземный переход, что возле Каубамая, попыталась, как сейчас модно говорить, похайпить. А заодно и слегка поправить свое финансовое положение. И, надо сказать, не совсем тщетно. В течение часа она играла на варгане, точнее, на двух, и производила телодвижения в такт издаваемым экзотическим звукам. И вышло, как минимум, забавно.

Благодарное ли это дело? Прибыльнее ли это, чем сбор тары? Может быть, хоть на этот раз ее побили конкуренты?

Смотрите видеоэксперимент Delfi!