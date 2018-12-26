26.12.2018, 09:02

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА| Проблемы с экологией, миграционный кризис, легализация марихуаны? Что ждет жителей Эстонии в 2019 году

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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА| Проблемы с экологией, миграционный кризис, легализация марихуаны? Что ждет жителей Эстонии в 2019 году
Maalehe astroloog Taimi Uuesoo.SVEN ARBET

Самые большие перемены в истории человечества и общественном сознании происходят во времена, когда небесные тела входят в новый зодиакальный знак, пишет астролог Тайми Уэсоо в Maaleht.

Именно сейчас Уран выходит из Овна и входит в Тельца. Первый аспект состоялся 15 мая 2018 года, второй — возвращение в знак Овна — 6 ноября. Окончательно Уран войдет в Тельца 6 марта 2019 года, и это станет заделом на все последующие семь лет.

Последний раз Уран находился в Тельце в 1935-1942 гг. Хотя ни один цикл не похож на предыдущий, необходимость капитальных перемен прослеживается очень ясно.

Первым делом на повестке могут оказаться темы загрязнения окружающей среды и миграционного кризиса, а также все, что касается энергетики.

В политике происходит движение в сторону авторитаризма. Обычно в эти времена увеличивается и упрямая озлобленность в отношении всего чужого, что мы уже сейчас наблюдаем на примере всего мира.

Движение Нептуна в рыбах привело к возникновению нового аспекта темы наркотиков. Все чаще мы слышим о легализации конопли. Скорее всего, Эстония также сделает шаг в этом направлении, по крайней мере по части медицинской марихуаны.

Большинство тем уже открыты — брекзит, миграционные соглашения, скандал с Danske. Как отразятся на Эстонии проблемы Евросоюза и вопрос брекзита, станет известно к концу 2019 года.

При этом многие другие вопросы пока скрыты, поэтому тем, кто занимается внешними отношениями, следует быть начеку. Особенно в канун женского дня, конце октября и конце декабря 2019.

Особое внимание следует обращать на переговоры и заключаемые договора.

Тема приграничной торговли также связана с внешними отношениями, а также с экономикой государства. Перемены нужны — это ясно давно.

Самое лучшее время для исправления ситуации с экономикой и здравоохранением уже упущено. Если предпринять что-то сразу же в начале 2019 года, то, может, и удастся что-то исправить.

Карта восстановления независимости вместе с натальной картой дают сейчас очень много информации. Связанное с предстоящими выборами напряжение прослеживалось уже в июне и сентябре прошлого года. Этот цикл закончится 9-10 апреля.

Еще одним важным аспектом, касающимся правительства, имиджа и престижа государства, является движение Плутона. Цикл таков: первая половина февраля, вторая половина июля и конец декабря.

Политикам ни в коем случае не следует использовать в своей предвыборной кампании неразрешенные приемы и совершать деяния, которые боятся света. Кто выиграет выборы, зависит от нас всех. Те, кто боятся мухлежа с результатами выборов, должны знать, что этого не избежать. Но самая большая опасность — вмешательство извне, хотя э-оружие у нашего э-государства должно быть в порядке.

Плутон указывает на перерождение и основательные перемены. Логично предположить, что государственная реформа необходима.

На географической карте четко прослеживаются активные направления. К примеру, Ида-Вирумаа и Нарва, поэтому пристальное внимание к этому региону было бы оправдано.

Больших перемен требуют и следующие сферы: школьная система и наука, транспорт, СМИ и издательство, туризм, законы и юридический порядок, а также отношения с международными организациями, внешние отношения и торговля.

Конечно, все не произойдет сразу в течение одного года, но самое важное и стремительное явно проявит себя в конце апреля-начале мая, декабре и феврале 2020.

На натальной карте Эстонии явственно видны противоречия между народом и правительством. Наши руки и сердца сплетутся только в борьбе против общего (внешнего) врага.

Удачи и мудрости всем обитателям нашего общего дома! Хорошего нового года!

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