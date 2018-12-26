ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА| Проблемы с экологией, миграционный кризис, легализация марихуаны? Что ждет жителей Эстонии в 2019 году

Именно сейчас Уран выходит из Овна и входит в Тельца. Первый аспект состоялся 15 мая 2018 года, второй — возвращение в знак Овна — 6 ноября. Окончательно Уран войдет в Тельца 6 марта 2019 года, и это станет заделом на все последующие семь лет.

Последний раз Уран находился в Тельце в 1935-1942 гг. Хотя ни один цикл не похож на предыдущий, необходимость капитальных перемен прослеживается очень ясно.

Первым делом на повестке могут оказаться темы загрязнения окружающей среды и миграционного кризиса, а также все, что касается энергетики.

В политике происходит движение в сторону авторитаризма. Обычно в эти времена увеличивается и упрямая озлобленность в отношении всего чужого, что мы уже сейчас наблюдаем на примере всего мира.

Движение Нептуна в рыбах привело к возникновению нового аспекта темы наркотиков. Все чаще мы слышим о легализации конопли. Скорее всего, Эстония также сделает шаг в этом направлении, по крайней мере по части медицинской марихуаны.

Большинство тем уже открыты — брекзит, миграционные соглашения, скандал с Danske. Как отразятся на Эстонии проблемы Евросоюза и вопрос брекзита, станет известно к концу 2019 года.

При этом многие другие вопросы пока скрыты, поэтому тем, кто занимается внешними отношениями, следует быть начеку. Особенно в канун женского дня, конце октября и конце декабря 2019.

Особое внимание следует обращать на переговоры и заключаемые договора.

Тема приграничной торговли также связана с внешними отношениями, а также с экономикой государства. Перемены нужны — это ясно давно.