ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА| Проблемы с экологией, миграционный кризис, легализация марихуаны? Что ждет жителей Эстонии в 2019 году

Самое лучшее время для исправления ситуации с экономикой и здравоохранением уже упущено. Если предпринять что-то сразу же в начале 2019 года, то, может, и удастся что-то исправить.
Карта восстановления независимости вместе с натальной картой дают сейчас очень много информации. Связанное с предстоящими выборами напряжение прослеживалось уже в июне и сентябре прошлого года. Этот цикл закончится 9-10 апреля.
Еще одним важным аспектом, касающимся правительства, имиджа и престижа государства, является движение Плутона. Цикл таков: первая половина февраля, вторая половина июля и конец декабря.
Политикам ни в коем случае не следует использовать в своей предвыборной кампании неразрешенные приемы и совершать деяния, которые боятся света. Кто выиграет выборы, зависит от нас всех. Те, кто боятся мухлежа с результатами выборов, должны знать, что этого не избежать. Но самая большая опасность — вмешательство извне, хотя э-оружие у нашего э-государства должно быть в порядке.
Плутон указывает на перерождение и основательные перемены. Логично предположить, что государственная реформа необходима.
На географической карте четко прослеживаются активные направления. К примеру, Ида-Вирумаа и Нарва, поэтому пристальное внимание к этому региону было бы оправдано.
Больших перемен требуют и следующие сферы: школьная система и наука, транспорт, СМИ и издательство, туризм, законы и юридический порядок, а также отношения с международными организациями, внешние отношения и торговля.
Конечно, все не произойдет сразу в течение одного года, но самое важное и стремительное явно проявит себя в конце апреля-начале мая, декабре и феврале 2020.
На натальной карте Эстонии явственно видны противоречия между народом и правительством. Наши руки и сердца сплетутся только в борьбе против общего (внешнего) врага.
Удачи и мудрости всем обитателям нашего общего дома! Хорошего нового года!