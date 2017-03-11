ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО с места событий: С кем Яна Тоом встречалась в Алеппо

Как Delfi писал ранее, евродепутат от Эстонии Яна Тоом снова отправилась в Сирию. В субботу она посетила Алеппо вместе с латвийскими депутатами Европарламента Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок. Как сообщил Delfi находящийся вместе с ними в Сирии журналист Алексей Иванов, делегация проехала через восточный Алеппо, встретилась с религиозными лидерами, губернатором провинции Алеппо Хусейном Диябом и представителями Красного полумесяца.

В Алеппо утром было два взрыва. Делегации сейчас ничего не угрожает, но меры безопасности повышенные, точное место нахождения не раскрывается.

Утром Яна Тоом разместила в социальных сетях фото, на котором она с Андреем Мамикиным передает благотворительной организации Caritasele в Алеппо детское питание. Она написал, что переданные 50 килограммов еды — капля в море, но это лучше, чем ничего.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО с места событий:



Это уже третий визит Тоом в Сирию. Первая поездка состоялась летом прошлого года, ее частично оплатило сирийское правительство, а частично сама Тоом, и она выразила надежду на то, чтобы получить компенсацию расходов от Европарламента. В результате обоих предыдущих визитов на Тоом обрушился шквал критики. А вот комментарии главы Центристской партии Юри Ратаса были уклончивы.

Во второй поездке вместе с Тоом в Сирию отправился и эстонский журналист Андрей Хвостов. Что он написал о своих впечатлениях — можете прочесть здесь.