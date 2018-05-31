ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой в последнее время Сависаар весьма немногословен, и поэтому, когда мы предложили создателю Центристской партии дать Delfi интервью, а он согласился, то это уже было большой удачей, но…