Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой в последнее время Сависаар весьма немногословен, и поэтому, когда мы предложили создателю Центристской партии дать Delfi интервью, а он согласился, то это уже было большой удачей, но…
31.05.2018, 08:13
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"(45)
Сегодня создателю Центристской партии исполнилось 68 лет
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