31.05.2018, 08:13

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

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Сегодня создателю Центристской партии исполнилось 68 лет
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Мадис Вельтман
Мадис Вельтман
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"Я больной человек,…
Edgar Savisaar Hundisilmal
Edgar Savisaar HundisilmalFoto: Rauno Volmar

Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой в последнее время Сависаар весьма немногословен, и поэтому, когда мы предложили создателю Центристской партии дать Delfi интервью, а он согласился, то это уже было большой удачей, но…

"Я больной человек,…
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