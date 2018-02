ЭКСКЛЮЗИВ: Предполагаемый наемный убийца Имре Аракас: ничто не закончено, пока не закончено

Власти Ирландии обвиняют эстонца Имре Аракаса в попытке убийства. Аракас говорит, что никакого убийства не планировал и выражает недоумение действиями полиции и замалчиванием важной улики, говорящей в его защиту.

”Загвоздка как раз и заключается в том, что имеются две зашифрованные СИМ-карты. По первой мы общались с одной компанией, и там действительно есть эти жесткие сказки о скорых убийствах. По второй мы общались между собой и там явно видно, что первой компании собираются ”надеть мешок на голову””, — сообщил Аракас в письменном интервью изданию Eesti Ekspress. По словам мужчины, расшифровка СМС-сообщений показывает, что сам он сообщений об убийстве не писал, а писали ему.

Аракас говорит, что условия в тюрьме очень хорошие. Двери днем почти всегда открыты и ты можешь делать, что хочешь. Есть возможность пользоваться телевизорами, радио, музыкальными центрами, игровыми приставками, компьютерами (без подключения к интернету) и прочим. В тюрьме Аракас работает (чинит электронику), обучается испанскому языку, посещает курсы актерского мастерства, библиотеку и спортзал.

В конце заключенный написал: ”Хотелось бы закончить фразой, которую я когда-то написал на своей стене в Facebook: ”Не важно, кто напротив. Важно, кто рядом!”. И излюбленной фразой ирландцев: "It’s not over until it’s over!””.

