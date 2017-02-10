Эксклюзив: правнучка Хрущева — о Путине как о новом Брежневе, декретах Трампа и слабости России

Правнучка Никиты Хрущева профессор кафедры международных отношений Нина Хрущева дала журналистам изданий Eesti Päevaleht, The Economist и de Volksrant интервью, в котором рассказала о своем видении происходящих на мировой арене событий.

Чиновники НАТО утверждают, что на самом деле война против Запада уже развязана, просто мы пока не осознаем этого. Она началась с т.н. гибридной войны, в ходе которой были атакованы средства массовой информации и правда в целом. Чем же прельщает людей такой посыл Путина?

На самом деле Путин — всего один из инициаторов этого направления. Тенденция зародилась уже после 11 сентября 2001 года со словами тогдашнего вице-президента США Дика Чейни: ”на нас напали, поэтому мы можем действовать в одиночку. Мы можем преследовать журналистов и газеты, которые освещают правду, потому что правда, как известно…”.

…является альтернативой альтернативным фактам.

Читать еще

Именно. В 2000-е альтернативные факты были иными, но, несомненно, правда была смоделирована как какая-то похожая на правду продукция. И Путин воспользовался этим. Если во время холодной войны Россия и США стояли всегда друг напротив друга, то теперь Путин говорит: если Америка может так поступать, то я тоже могу.

/…/

Нам кажется, что механизм контроля политической системы в Америке должен уравновешивать силы. Но сейчас сенат и палата представителей находятся под контролем республиканцев, большая часть губернаторов также являются республиканцами…

Когда я наблюдала за действиями Трампа, меня шокировало, сколько декретов они издал в первые пять минут. Мои коллеги, занимающиеся Китаем, воскликнули: ”О, боже, именно такое впечатление и создается!”. Как русский человек я ощущаю то же самое. Когда Борис Ельцин в 1991 году стал президентом России, все было так же: он управлял исключительно на основании декретов, утверждая, что больше нельзя доверять никому, кроме себя самого.

/.../

Мы тут в Эстонии переживаем, прежде всего, именно из-за Путина и предпринимаемых Россией шагов. Он только и делает, что наращивает военные мускулы, укрепляет армию. С другой стороны, речь все же идет о слабом в военном плане государстве. Если сравнивать с НАТО в целом. Чего же он добивается?

Россия и есть очень слабое государство. Оно вообще слабое, не только в военном плане. Взять хотя бы распространение информации, гражданское общество…Это очень слабое государство с крайне небольшим количеством свобод. Именно поэтому ей так сильно нужен новый царь или Путин. Но Россия всегда хочет быть большой. Больше, чем остальные. Хочет сохранить свои 11 часовых поясов.

Но ведь, имея во время игры в покер на руках слабые карты, ты все равно можешь играть очень хорошо.

Именно этим Путин и занимается. У него на руках очень слабые карты, но он очень хорошо играет. Выучка офицера КГБ ему здорово помогает.

/…/

Тем не менее, Путин смертен. Мы стали свидетелями некоторых перестановок — к примеру, замена в президентской администрации Сергея Иванова на Антона Вайно — которые часть экспертов связывают с намерением Путина покинуть кресло и передать власть бог весть кому. Вы тоже замечаете знаки, указывающие на то, что он хочет стать первым в истории России царем, покинувший трон добровольно?

А что, Путин все-таки смертен? Перестановки в его свите в последние год или два более походят на действия вампира. По завершению одного жизненного цикла вампиру необходимо выпить свежей крови. Именно это он и делает. Новые люди на этих должностях, несомненно, либеральнее своих предшественников. Но это сродни фарисейству кровопийцы: ”Смотрите, теперь у меня в правительстве есть бывший либерал Сергей Кириенко! Это должно показать другим, что я планирую уйти из власти”. Я в это не верю. Никто не отказывается от власти после 17 лет. У него была такая возможность в 2008 году, но в 2012 году он вернулся. Не должен был, но вернулся.

Британский политик Энох Пауэлл сказал однажды: ”Все политики заканчивают провалом”. Как и когда закончится карьера Путина?

Он не уйдет. Он планирует оставаться у власти до 2024 года. До той поры, покуда это разрешено Конституцией. И если он не умрет, то найдет возможность оставаться у власти и после.

У нас будет новый Брежнев?

Да.