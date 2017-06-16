ЭКСКЛЮЗИВ: Меркель: выражаю признание Эстонии, которая принимает беженцев и помогает им

Вчера в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить вопросы, которые необходимо решить в самое ближайшее время на общеевропейском уро1ˇ2 вне, пишет Eesti Päevaleht.

Одним из самых болезненных вопросов является разрешение миграционного кризиса. Если ранее Германия как страна, принявшая самое большое количество беженцев, придерживалась, скорее, мнения о неизбежности солидарности в этом вопросе, то сейчас кажется, что ее позиция стала менее жесткой. ”Я не могу обещать никаких чудес”, — ответила Меркель после встречи на вопрос о том, сможет ли ЕС во время председательства Эстонии найти какие-либо пути решения сложившейся ситуации. Что касается инициированного Еврокомиссией производства о нарушении, Брюссель, по словам Меркель, будет действовать ”в рамках своей компетенции”. Канцлер отметила, что в отличие от Венгрии, Польши и Чехии Эстония находится в вопросе распределения беженцев на хорошем счету. ”Хочу выразить признание Эстонии, которая принимает беженцев и помогает им”, — сказала Меркель изданию.



Кроме этого, канцлер похвалила цифровую политику Эстонии и подготовку к председательству, хотя и нашелся один пункт, вызывающий расхождения. Так, журналист EPL задал вопрос относительно предложения Еврокомиссии о получении от стран-участниц специального мандата для переговоров с Россией по Nord Stream 2. Данный мандат можно было бы рассматривать как решение стран-участниц перевести вопрос Nord Stream 2 в сферу компетенции ЕС, где к строительству газового провода относятся довольно по-разному. Известно, что восточные страны, в том числе Эстония, переживают по поводу его влияния на Украину и Восточную Европу в региональном смысле и с точки зрения обеспечения многообразия источников поставки газа. Германия, однако, имеет на этот счет другое мнение. ”В случае с Nord Stream 2 существуют юридические вопросы, которые необходимо решить. Но я рассматриваю его как бизнес-проект и не считаю, что там нужен какой-либо мандат”, — ответила Меркель. Юри Ратас отметил, что Эстония определится со своей позицией относительно мандата на следующей неделе.

Журналист поинтересовался также состоянием трансатлантических отношений и их укреплением, на что Меркель выразила уверенность, что в политике безопасности между США и Европой ничего не происходит. ”Только недавно прошел саммит НАТО. Как США, так и Канада знают, насколько важной для Европы является пятая статья. К этому относятся серьезно. Самое важное — оставаться благонадежными и претворять свои решения в жизнь”, — сказала она, хотя и добавила, что по другим вопросам мнение США и Европы все-таки еще иногда расходятся. ”Но все-таки есть и вопросы, например, парижское соглашение по климату. Нас в Европе не заставишь прекратить работу по нему. Это касается и соглашений по свободной торговле”, — отметила она.

Ратас назвал встречу с Меркель конкретной и открытой. ”Речь ни в коем случае не шла о считывании текста с бумаги. Обе стороны хотели обсудить как сложные, так и позитивные темы, а также стать во время председательства ближе по соглашениям, например, в вопросах беженцев и миграции”, — отметил Ратас. По его словам, обсуждались не только вопросы ЕС. ”Обсуждалась и тематика НАТО. Для Эстонии 2 % — это важно, и Германия тоже движется в этом направлении”, — сказал он. Кроме того, было затронуто развитие оборонного сотрудничества ЕС. „Вопрос в том, кто хотел бы больше вкладывать в оборону. Таких много. Но это не будет дублировать НАТО”, — резюмировал премьер.